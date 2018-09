Vuelta a España 2018, le altre classifiche. Peter Sagan si prende la maglia verde

Peter Sagan va a vestire la maglia verde alla Vuelta a España 2018. Il campione del mondo, grazie al secondo posto sul traguardo di Fermoselle, balza al comando della classifica a punti, in cui sale anche in terza posizione il nostro Elia Viviani con la vittoria odierna. Alejandro Valverde resta invece in maglia bianca, mentre Luis Angel Mate indosserà anche domani la maglia a pois. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della decima tappa.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 83 PTS 2 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 81 PTS 3 ELIA VIVIANI QUICK – STEP FLOORS 66 PTS 4 BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 58 PTS 5 DANNY VAN POPPEL TEAM LOTTO NL – JUMBO 56 PTS 6 GIACOMO NIZZOLO TREK – SEGAFREDO 53 PTS 7 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 50 PTS 8 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 40 PTS 9 JON IZAGUIRRE INSAUSTI BAHRAIN – MERIDA 39 PTS 10 TONY GALLOPIN AG2R LA MONDIALE 37 PTS

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS):

1 LUIS ANGEL MATE MARDONES COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 60 PTS 2 BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 33 PTS 3 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 24 PTS 4 PIERRE ROLLAND TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 20 PTS 5 THOMAS DE GENDT LOTTO SOUDAL 10 PTS 6 BEN GASTAUER AG2R LA MONDIALE 7 PTS 7 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 6 PTS 8 DYLAN TEUNS BMC RACING TEAM 6 PTS 9 NIKITA STALNOV ASTANA PRO TEAM 6 PTS 10 HECTOR SAEZ BENITO EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4 PTS

CLASSIFICA COMBINATA (MAGLIA BIANCA):

1 ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 11 PTS 2 BENJAMIN KING TEAM DIMENSION DATA 24 PTS 3 MIGUEL ANGEL LOPEZ MORENO ASTANA PRO TEAM 32 PTS 4 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 38 PTS 5 SIMON PHILIP YATES MITCHELTON – SCOTT 45 PTS 6 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 45 PTS 7 MICHAL KWIATKOWSKI TEAM SKY 45 PTS 8 LAURENS DE PLUS QUICK – STEP FLOORS 75 PTS 9 SIMON CLARKE TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 77 PTS 10 DYLAN TEUNS BMC RACING TEAM 78 PTS

Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com