Vuelta a España 2018, le altre classifiche: Alejandro Valverde veste maglia verde e maglia bianca

Alejandro Valverde non è soltanto secondo nella classifica generale ma indossa anche la maglia verde (classifica a punti) e la maglia bianca (classifica combinata). Lo spagnolo è sempre più protagonista alla Vuelta di Spagna, di seguito tutte le altre classifiche della corsa iberica.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 76 PTS – –

2 PETER SAGAN 41 BORA – HANSGROHE 63 PTS – –

3 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 50 PTS – –

4 DANNY VAN POPPEL 138 TEAM LOTTO NL – JUMBO 46 PTS – –

5 ELIA VIVIANI 91 QUICK – STEP FLOORS 41 PTS – –

6 GIACOMO NIZZOLO 167 TREK – SEGAFREDO 37 PTS – –

7 TONY GALLOPIN 14 AG2R LA MONDIALE 35 PTS – –

8 JON IZAGUIRRE INSAUSTI 4 BAHRAIN – MERIDA 31 PTS – –

9 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 30 PTS – –

10 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 29 PTS – –

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS):

1 LUIS ANGEL MATE MARDONES 206 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 42 PTS

2 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 20 PTS

3 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 12 PTS

4 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 7 PTS

5 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 6 PTS

6 NIKITA STALNOV 26 ASTANA PRO TEAM 6 PTS

7 THOMAS DE GENDT 64 LOTTO SOUDAL 5 PTS

8 HECTOR SAEZ BENITO 218 EUSKADI BASQUE COUNTRY – MURIAS 4 PTS

9 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 4 PTS

10 NANS PETERS 18 AG2R LA MONDIALE 4 PTS

CLASSIFICA COMBINATA (MAGLIA BIANCA):

1 ALEJANDRO VALVERDE 88 MOVISTAR TEAM 16 PTS

2 MICHAL KWIATKOWSKI 145 TEAM SKY 29 PTS

3 BENJAMIN KING 106 TEAM DIMENSION DATA 39 PTS

4 SIMON PHILIP YATES 71 MITCHELTON – SCOTT 48 PTS

5 BAUKE MOLLEMA 161 TREK – SEGAFREDO 62 PTS

6 LAURENS DE PLUS 93 QUICK – STEP FLOORS 63 PTS

7 SIMON CLARKE 112 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 65 PTS

8 PIERRE ROLLAND 116 TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 82 PTS

9 BEN GASTAUER 15 AG2R LA MONDIALE 84 PTS

10 JACK HAIG 74 MITCHELTON – SCOTT 92 PTS













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com