Vuelta a España 2018, la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde allunga al comando, Fabio Aru lotta per il podio

Alejandro Valverde ha vinto l’ottava tappa della Vuelta di Spagna e si conferma il migliore dei favoriti per la conquista della maglia rossa. Lo spagnolo ha conquistato dieci preziosi secondi di abbuono nei confronti di tutti gli altri big alla vigilia della prima vera tappa di montagna della corsa iberica. Il 37enne ora ha 11” sul tedesco Emanuel Buchmann e 14” su Simon Yates. In lotta per il podio anche Fabio Aru che si trova a 51” dal leader. Di seguito la classifica dei favoriti alla Vuelta a Espana 2018.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA DELLA VUELTA DI SPAGNA 2018

CLASSIFICA BIG VUELTA A ESPAÑA 2018:

1. Alejandro Valverde

2. Emanuel Buchmann a 11”

3. Simon Yates a 14”

4. Michal Kwiatkowski a 29”

5. Jon Izaguirre a 34”

6. Nairo Quintana a 37”

7. Steven Kruijswijk a 41”

8. Enric Mas a 46”

9. Miguel Angel Lopez a 50”

10. Fabio Aru a 51”

11. Rigoberto Uran a 52”

12. Wilco Kelderman a 2’13”

13. Thibaut Pinot a 2’31”













Foto: Valerio Origo