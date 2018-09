Vuelta a España 2018, la tappa di domani (9 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, domenica 9 settembre, si svolgerà la quindicesima tappa della Vuelta a España 2018, da Ribera de Arriba a Lagos de Covadonga, per un totale di 178,2 km. Nemmeno un metro di pianura lungo il percorso, caratterizzato da continui saliscendi con arrivo in ascesa sulla tremenda categoria especial dei Lagos de Covadonga, lunga oltre 11 km e con punte del 20%. All’interno del tracciato si affronteranno anche la salita di terza categoria dell’Alto de Santo Emiliano (6,1 km al 4,7%), situata al km 20, e si scalerà per due volte sul GPM di prima categoria di Mirador del Fito (pendenza media del 7,7% ma con tratti ripidi fino all’11%), a 37,5 km di distanza l’uno dall’altro. Gli ultimi 12 km della corsa si riveleranno decisivi sull’ascesa che porta al traguardo, la classifica inizierà a delinearsi sulla falsa riga di quello che sarà l’ordine d’arrivo generale.

La partenza è fissata alle 12.44, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La quindicesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Quindicesima tappa Vuelta a España 2018

Domenica 9 settembre

Ribera de Arriba – Lagos de Covadonga 178,2 km

Partenza: 12.44

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria













luca.montanari@oasport.it