Vuelta a España 2018, la tappa di domani (7 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani (venerdì 7 settembre) si svolgerà la tredicesima tappa della Vuelta a España 2018, 175 km da Candás. Carreño a Valle de Sabero. La Camperona. Il fine settimana di montagna inizia con una frazione subito molto dura. Poco dopo la partenza ci sarà l’Alto de la Madera (7 km al 5,3%), poi la strada sarà sempre in leggera fino al km 92 quando inizia il Puerto de Tarna (13 km al 5,5%). Dallo scollinamento un lungo falsopiano porterà i corridori all’imbocco della salita finale di La Camperona. Un’ascesa formalmente di 8,3 km, ma le vere difficoltà sono negli ultimi 2,5 km con pendenze sempre in doppia cifra e rampe fino al 20%, su cui si potrà davvero decidere la classifica.

La partenza è fissata alle 12.57, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La tredicesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Tredicesima tappa Vuelta a España 2018

Venerdì 7 settembre

Candás. Carreño – Valle de Sabero. La Camperona 175 km

Partenza: 12.57

Arrivo: 17.25-18.00 circa

Altimetria

