Vuelta a España 2018, la tappa di domani (12 settembre). Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Domani, mercoledì 12 settembre, si svolgerà la diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018, da Getxo a Balcòn de Bizkaia, per un totale di 157 km. Frazione relativamente breve ma intensa, caratterizzata da ripetuti saliscendi dal primo all’ultimo chilometro. Presenti addirittura sei Gran Premi della Montagna: il primo, di terza categoria, è situato al 17° chilometro (Alto de la Arboleda, 6,7 km al 5%); a 85,2 km dal via l’Alto de San Juan de Gaztelugatxe, con lo stesso coefficiente di difficoltà della salita precedente (3,8 km al 7,6%). Da non perdersi gli ultimi 45 km di corsa, privi di alcun metro di pianura: si scala inizialmente il Balcòn de Bizkaia, GPM di seconda categoria, lungo 7,3 km con punte del 23% nella parte centrale ma ripidità media del 4,3%; subito dopo altre due ascese di terza categoria, l’Alto de Santa Eufemia (4,5 km al 5%) e l’Alto de Gontzegaraine (5,5 km al 4,3%). Nei 7 km che portano al traguardo si torna sul Balcòn de Bizkaia, ma stavolta da un versante diverso, dove le pendenze mantengono la doppia cifra negli ultimi 4000 metri.

La partenza è programmata alle 13.26, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.25 e le 18.00, in base alla media oraria. La diciassettesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 14.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Diciassettesima tappa Vuelta a España 2018

Mercoledì 12 settembre

Getxo – Balcòn de Bizkaia 157 km

Partenza: 13.26

Arrivo: 17.25-18.00

Altimetria

