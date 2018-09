Vuelta a España 2018, Fabio Aru ci crede verso La Covatilla: “Sono fiducioso, un test importante”. Il Cavaliere vuole sognare

Prima vera giornata di svolta alla Vuelta di Spagna dove oggi è in programma il tappone da Talavera de la Reina a La Covatilla, 201 chilometri con circa 4000 metri di dislivello complessivi che ridisegneranno sicuramente la classifica generale. Attualmente la maglia rossa è sulle spalle di Rudy Molard che dovrebbe perderla, Alejandro Valverde è in grandissima forma come dimostra la vittoria di ieri ma oggi assisteremo sicuramente all’atteso confronto diretto tra tutti i big che puntano al successo finale. Si preannuncia grande spettacolo sull’ascesa finale, 9,8 chilometri al 7% di pendenza media con quattro km centrali davvero molto impegnativi caratterizzati da punte al 15%.

Simon Yates e Nairo Quintana vanno tenuti in seria considerazione oltre al 38enne della Movistar che viene visto tra i favoriti anche da Fabio Aru, l’uomo più atteso da tutta Italia e in piena lotta per il podio. Il Cavaliere dei Quattro Mori, dopo una prima settimana discreta, è chiamato a una prova di assoluto spessore su una strada che dovrebbe essergli amica e che dovrebbe essere perfettamente congeniale alle sue caratteristiche: attualmente sembra regnare l’ottimismo in casa del capitano della UAE Emirates, il sardo sembra essere convinto dei propri mezzi e oggi vuole essere protagonista dopo il ritiro forzato al Giro d’Italia.

C’è bisogno di vedere il Fabio Aru dei giorni migliori, ha sofferto martedì sull’ascesa che conduceva alla Sierra de Alfaguara ma oggi la musica potrebbe cambiare. Il test è davvero importante, oggi davvero capiremo se il 28enne può puntare al podio (e magari a qualcosa in più) oppure se si deve accontentare di un piazzamento. Alla vigilia le dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport sono davvero molto chiare: “Questa è una salita che non ho mai fatto ma ho visto benissimo che è tosta. Martin me l’ha spiegata alla perfezione. Credo che i favoriti siano Valverde e Simon Yates, sarà un buon test per tutti. Spero di fare bene, sono fiducioso“.