Vuelta a España 2018, Elia Viviani: “La volata migliore della stagione. Voglio vincere a Madrid”

Elia Viviani ha dominato un’altra volata alla Vuelta a España 2018. Dopo essersi imposto nella terza tappa, il 29enne veronese ha centrato il bis sul traguardo di Fermoselle, mettendosi alle spalle il campione del mondo Peter Sagan. Oggi la Quick-Step Floors è stata davvero impeccabile, costruendo un treno perfetto per il campione italiano, che ha potuto lanciarsi nella migliore posizione possibile.

Il grande lavoro di squadra è stato proprio sottolineato da Viviani, che considera la volata odierna come la migliore della stagione: “Credo che sia il migliore treno che abbiamo fatto in tutto l’anno. Arrivavamo da due volate che non hanno funzionato: nell’ottava tappa non eravamo in posizione quando ha vinto Valverde e poi nella sesta quando ho fatto terzo. In questa volata invece è andato tutto perfettamente. È facile allenarsi per fare i treni, ma è difficile realizzarli in corsa. Morkov decide I tempi e poi Sabatini mi lancia il più tardi possibile, oggi sono partito ai -150 metri”.

Il campione italiano è consapevole della sua forza e non vuole certo fermarsi qui in questa Vuelta: “È impossibile perdere quando ho queste gambe. Ho sempre sognato di vincere tante tappe in un Grande Giro. Ora ne ho ottenute cinque al Giro d’Italia e due alla Vuelta e voglio continuare a farlo. Ci sono ancora tre tappe per i velocisti e io voglio vincere a Madrid, ma dovrò riuscire a superare le montagne”.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo