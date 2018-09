Vuelta a España 2018, domani giorno di riposo. Si riparte martedì 4 settembre. Orario d’inizio, altimetria e come seguire la Salamanca-Fermoselle.-Bermillo de Sayago in tv

Domani la Vuelta a España 2018 si ferma per la tradizionale giornata di riposo (la seconda è prevista il lunedì successivo). La carovana dunque si apposterà presso la città di Salamanca prima che la corsa riparta il giorno successivo (martedì 4 settembre) dalla stessa località.

La decima frazione della Vuelta a España 2018, da Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca a Fermoselle. Bermillo de Sayago per un totale di 177 km, potrebbe essere caratterizzata da un nuovo arrivo dedicato alle ruote veloci. Una tappa quasi completamente pianeggiante, l’unico Gran Premio della Montagna è situato a 29 km dal traguardo: si affronta l’Alto de Fermoselle, salita di terza categoria lunga 4,9 km con pendenza media del 5,3%. L’ascesa non dovrebbe rivelarsi determinante per il risultato, salvo imprevisti.

La partenza è fissata alle 13.21, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.20 e le 18.00, in base alla media oraria. La decima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Decima tappa Vuelta a España 2018

Martedì 4 settembre

Salamanca. VIII Centenario Universidad de Salamanca – Fermoselle. Bermillo de Sayago 177 km

Partenza: 13.21

Arrivo: 17.20-18.00 circa

Altimetria













