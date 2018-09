Vuelta a España 2018, domani giorno di riposo. Si riparte martedì 11 settembre con la sedicesima tappa. Orario d’inizio, altimetria e come seguirla in tv

Dopo tre frazioni impegnative, entrambe con arrivo in salita, la Vuelta a España 2018 si prende la tradizionale pausa del lunedì tra la seconda e l’ultima settimana di corsa. I corridori approfitteranno della giornata di riposo domani, lunedì 10 settembre, per accumulare energie in vista della fase più importante dell’evento.

La carovana tornerà in sella martedì 11 settembre per affrontare la sedicesima tappa della corsa iberica, una cronometro individuale da Santillana del Mar a Torrelavega, nel complesso 32 km. Percorso quasi interamente pianeggiante, soltanto qualche tratto in falsopiano varia lievemente l’altimetria del tracciato, quindi una frazione per i puri campioni della corsa contro il tempo. I distacchi assumeranno proporzioni maggiori rispetto a quelli che abbiamo visto nella prima tappa, ma chi ha più gambe rispetto agli altri potrebbe guadagnare secondi preziosi in ottica generale, dato che la graduatoria è ancora abbastanza corta.

Dall’ultimo al primo classificato nella graduatoria generale i corridori partiranno ad intervalli regolari tra le ore 14.06 e le 17.02, mentre l’arrivo della maglia rossa (ultimo a partire) è previsto alle 17.40 circa. La sedicesima tappa della Vuelta a España 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport1 dalle 16.00 e in diretta streaming su Eurosport Player. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo e l’altimetria.

Sedicesima tappa Vuelta a España 2018

Martedì 11 settembre

Santillana – Torrelavega 32 km (cronometro individuale)

Partenza: 14.06 (primo corridore) – 17.02 (ultimo corridore)

Arrivo: 14.44 (primo corridore) – 17.40 (ultimo corridore) circa

Altimetria













