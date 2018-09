Ciclismo: stagione finita per Marcel Kittel. “Ho bisogno di riposo e tranquillità”

Si chiude con largo anticipo la stagione per quanto riguarda uno dei migliori velocisti al mondo: Marcel Kittel. Un 2018 da dimenticare per il forte tedesco: il passaggio alla Katusha-Alpecin non ha portato fortuna, con i risultati che hanno davvero faticato ad arrivare. Pochissimi piazzamenti, tante volate mancate e, soprattutto, solamente due successi (entrambi alla Tirreno-Adriatico) per il plurivincitore di tappe nei grandi giri. Ci si aspettava il riscatto al Tour de France, invece dopo solo undici frazioni è finito fuori tempo massimo.

“Purtroppo, devo concludere ora la mia stagione. Non c’è alcun virus, ma è chiaro che il mio corpo ora necessita riposo e tranquillità. Dalla mia caduta al Tour 2017 non ho mai potuto realmente riposarmi perché c’era sempre così tanto da fare…” le parole del tedesco a Cyclingnews.













