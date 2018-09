Volley, Torneo Montreux 2018: l’Italia si sbarazza della Svizzera e spera nella semifinale

Seconda vittoria per l’Italia al Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che scatterà il prossimo 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale, dopo il successo di ieri sulla Turchia, ha sconfitto la Svizzera con un convincente 3-0 (25-15; 25-18; 25-22) senza faticare più di tanto contro una compagine di modesto livello e che non poteva impensierirci più di tanto nonostante l’apporto del proprio pubblico. Le azzurre rimangono in corsa per l’accesso alle semifinali ma dipenderà dell’esito delle prossime partite Cina-Turchia e Turchia-Svizzera.

Il CT Davide Mazzanti ha operato anche un po’ di turnover lasciando a riposo l’opposto Paola Egonu e la centrale Cristina Chirichella, risparmiando il terzo set alla palleggiatrice Ofelia Malinov rimpiazzata da Carlotta Cambi. La schiacciatrice Miriam Sylla ha chiuso da top scorer (11 punti), 8 punti per l’opposto Serena Ortolani che nel terzo set è stata sostituita dalla giovane Sylvia Nwakalor (8), di banda Lucia Bosetti (7), al centro Marina Lubian (6) e Anna Danesi, Monica De Gennaro il libero. Partita mai in discussione se non nella parte finale del terzo parziale.