Volley, Torneo Montreux 2018: Italia sconfitta dalla Turchia, 0-3 per Egonu e compagne. Segnali negativi verso i Mondiali

L’Italia inizia con una sconfitta il Torneo Internazionale di Montreux, competizione amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di volley femminile che scatteranno il prossimo 29 settembre in Giappone. Nell’amena località svizzera, le azzurre sono state battute dalla Turchia per 3-0 (25-18; 26-24; 25-21): risultato netto in favore della compagine allenata da Giovanni Guidetti e ancora tanto da rivedere per la nostra Nazionale che aveva steccato anche alla recente Gloria Cup e che sembra lontana dalla forma dei giorni migliori quando mancano praticamente tre settimane all’inizio della rassegna iridata.

Dopo un primo set perso nettamente, le azzurre hanno avuto l’occasione per pareggiare nel parziale successivo ma hanno sciupato un set-point e l’errore di Paola Egonu ha spalancato la strada alle anatoliche. C’è stata lotta nella terza frazione dove le ragazze di Davide Mazzanti si sono trovate avanti anche per 17-15 su una buona giocata di Cristina Chirichella ma le nostre avversarie sono state più lucide e hanno chiuso i conti con estrema autorevolezza. Domani l’Italia se la dovrà vedere con la Cina (oggi facile 3-0 alla Svizzera) in un’altra partita importante per trovare i giusti automatismi e soprattutto per trovare fiducia perché questa serie di sconfitte non fa certamente bene al gruppo.

Mazzanti non ha potuto contare sulle schiacciatrici Elena Pietrini e Miriam Sylla alle prese con dei problemi fisici, di banda hanno così giocato Lucia Bosetti (8 punti) e Anastasia Guerra (5, modesto 20% in attacco). Top scorer ovviamente l’opposto Paola Egonu che ha siglato 14 punti ma col 30% in fase offensiva, schierata in diagonale con Ofelia Malinov. Al centro la capitana Cristina Chirichella e Anna Danesi (5 punti a testa), Monica De Gennaro il libero. Tra le fila della Turchia da annotare i 12 punti di Boz, 9 marcature a testa per Baladin e Dundar, 4 aces per Ozbay.

ITALIA – TURCHIA 0-3 (18-25, 24-26, 21-25)

ITALIA: Malinov 1, Chirichella 5, Guerra 5, Egonu 14, Danesi 5, Bosetti 8. Libero: De Gennaro. Nwakalor 5, Cambi, N.e: Ortolani, Melandri, Lubian, Parrocchiale e Sylla. All. Mazzanti

TURCHIA: Boz 12, Ozbay 6, Gunes 7, Erdem 8, Baladin 9, Ismailoglu 8. Libero: Akoz. Akin, Karakurt, Sarioglu. N.e: Orge, Arici, Ercan. All. Guidetti

Arbitri: Michlic (Pol) e Ryabtsov (Rus).

Durata set: 20′, 27′, 25’.

Italia: 5 a,9 bs, 5 m, 25 et

Turchia 10 a, 7 bs, 4 m, 20 et.













Foto: FIVB