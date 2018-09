Volley, Mondiali 2018: verso Italia-Belgio. Chicco Blengini: “Ci hanno eliminati agli Europei, non dimentico”. Ivan Zaytsev: “Avversario difficile”

Giornata di vigilia per l’Italia che domani sera (ore 21.15) scenderà in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare il Belgio nella seconda partita dei Mondiali 2018 di volley maschile. Momento subito importante per la nostra Nazionale che se la dovrà vedere contro i solidi Red Dragons di Andrea Anastasi, formazione che può crearci qualche grattacapo e che lo scorso anno ci eliminò ai quarti di finale degli Europei (ma noi non eravamo in formazione tipo).

Una bolgia di 7500 spettatori cercherà di spingere gli azzurri verso un successo fondamentale per nutrire le nostre ambizioni verso la terza fase della competizione. In conferenza stampa è il momento dunque anche di fare un bilancio dopo la notte magica del Foro Italico e in vista di questa Pool nel capoluogo toscano che prevede anche le sfide contro Argentina, Slovenia e Repubblica Dominicana.

CHICCO BLENGINI: “Molti giocatori delle nazionali principali, non solo europee, li conosciamo e loro conoscono noi, la maggior parte infatti milita nel nostro campionato. Non sappiamo dove possiamo arrivare, non voglio parlare di obiettivi numerici, ma sin dal primo giorno la nostra intenzione è quella di migliorare su alcuni aspetti, per rendere il nostro gioco migliore e più competitivo. Il Belgio? ​Ci pensiamo da un po’. Belgio, Argentina… abbiamo lavorato sulle loro gare sino ad oggi. Sappiamo che sono tutte squadre competitive. Il Belgio è una squadra molto in crescita negli ultimi anni, lo scorso anno ci ha eliminato nei Campionati Europei, non ce lo dimentichiamo di sicuro”.

IVAN ZAYTSEV: “Dopo le emozioni di Roma giochiamo a Firenze, una città che ha sempre risposto alla grande, ci aspettano con entusiasmo e noi ci faremo trovare pronti. Il nostro girone non è semplicissimo, ci sono squadre che hanno uno stile di gioco europeo o meglio italiano perché tanti dei loro giocatori sono stati o sono protagonisti in SuperLega e quindi dovremo stare attenti e concentrati. Il Belgio è una nazionale che conosciamo bene, una squadra che è cresciuta negli anni. Noi abbiamo voglia di vincere e di non lasciare punti per strada, per questo dovremo dare sempre il massimo”.













Foto: Valerio Origo

dichiarazioni da volleyball.it