Volley, Mondiali 2018: USA stratosferici, asfaltata la Russia! Americani in semifinale col Brasile, eliminati i Campioni d’Europa

Gli USA hanno letteralmente surclassato la Russia con un roboante 3-0 (25-22; 25-23; 25-23) e si sono qualificati alle semifinali dei Mondiali 2018 di volley maschile a braccetto col Brasile che domani affronteranno nello scontro diretto per il primo posto nel girone mentre i Campioni d’Europa, sconfitti ieri dai verdeoro al tie-break dopo essere stati avanti per 2-0, vengono eliminati e devono salutare prematuramente la rassegna iridata.

Prova di forza da parte della corazzata a stelle e strisce che conferma la propria imbattibilità in questa manifestazione e asfalta nuovamente la compagine europea come già aveva fatto nella prima fase giocata a Bari. Gli uomini di Speraw hanno dominato in lungo e in largo controllando i ragazzi di Shliapnikov che sono sembrati decisamente lontani dai giorni migliori. Dunque USA e Brasile sono le prime semifinaliste e sabato torneranno in campo al Pala Alpitour di Torino per affrontare le superstiti del girone composto da Italia, Serbia e Polonia.

Sugli scudi gli attaccanti di palla alta: Aaron Russell (17 punti per l’ex martello di Perugia prossimo al debutto con Trento), Taylor Sander (15 marcature per l’ex schiacciatore di Civitanova) e Matt Anderson (9 marcature per l’opposto) sono stati imbeccati a meraviglia da Micah Christenson (ex palleggiatore della Lube e a Modena da settimana prossima). La Russia ha cercato di rimanere in partita col suo colosso Dmitriy Muserskiy (12, 4 muri), con l’opposto Maxim Mikhaylov (9, 7 su 11 in attacco) e con lo schiacciatore Egor Kliuka (11) ma non è bastato.

Avvio di primo set con continui ribaltoni di fronte, gli USA volano sul 5-2 con l’ace di Russell e poi 11-9 con la bordata di Anderson dai nove metri ma Kliuka e Mikhaylov rispondono balzando sul 13-11. Un errore di Volkov e due ottimi attacchi di Russell valgono il 19-18. Gli americani prendono il largo in un lampo: Christenson mura Volkov, parallela di Sander e sassata del palleggiatore al servizio prima della chiusura di McDonnell.

Secondo parziale testa a testa, nessuna delle due squadre riesce a prendere il largo, gli USA ci provano con una seconda e un muro di Christenson seguiti dall’ace di Holt (13-11) ma un sbavatura di Smith e un missile di Muserskiy rimettono in linea le cose. Al rientro del secondo time-out tecnico gli uomini di Speraw si prendono il break decisivo: primo tempo di Holt, vincente di Russell, attacco di Sander e 21-18. Kliuka e Kurkaev cercano un rientro disperato ma Grankin sbaglia il servizio e consegna il 2-0.

La Russia si gioca il tutto per tutto nella terza frazione, sale sul 7-4 ma gli USA non lasciano spazio e piazzano l’allungo in concomitanza del secondo time-out tecnico (16-12 con il vincente di Sander e un ace di Russell). Un diagonale e una parallela di Russell, intervallati da un muro di Holt, regalano agli USA ben tre match point: Kliuka e Poletaev annullano i primi due ma non possono nulla sul colpo risolutore di Russell.













