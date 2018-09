Volley, Mondiali 2018: USA e Brasile volano alla Final Six! Francia-Polonia 3-1, Galletti ancora in corsa

Non solo Italia-Russia nella serata dei Mondiali 2018 di volley maschile. Si sono giocate tre partite intensissime che hanno delineato le classifiche della seconda fase.

FRANCIA vs POLONIA 3-1 (25-15; 25-18; 23-25; 25-18)

I Galletti sono più vivi che mai. Sembrava tutto perduto dopo lo scivolone contro la Serbia e invece la rocambolesca vittoria dell’Argentina sulla Polonia ha riaperto i giochi. I transalpini hanno sfruttato l’occasione e hanno surclassato i biancorossi e si garantiscono una chance: domani dovranno battere l’Argentina e sperare che la Polonia perda contro la Serbia per cercare di essere tra le migliori seconde. La vittoria odierna porta il nome del fenomeno Earvin Ngapeth (26 punti, 4 aces), doppia cifra anche per l’opposto Stephen Boyer (16, 5 muri) e per il martello Kevin Tillie (13). Alla Polonia manca Kubiak e Kurek gioca solo la seconda parte dell’incontro, troppo imprecisi Szalpuk (12) e Bieniek (11).

BRASILE vs SLOVENIA 3-0 (25-22; 25-21; 25-16)

I Campioni Olimpici asfaltano i balcanici, conquistano matematicamente il primo posto nel girone e l’annessa qualificazione alla Final Six. Dominio totale dei verdeoro che sbrigano la pratica senza particolari problemi, Bruninho si appoggia su Douglas Souza (15 punti) e sui centrali Isac (11) e Lucas (7) mentre l’opposto Wallace non è stato disarmante (10). Questa volta l’ingresso di Alen Sket non è bastato alla compagine di Boban Kovac per cambiare le sorti dell’incontro.

USA vs BULGARIA 3-0 (25-20; 25-20; 25-18)

La corazzata a stelle e strisce demolisce i padroni di casa, conquista la settima vittoria consecutiva e si assicura il primo posto nel girone che vale la qualificazione alla Final Six. Sugli scudi i soliti attaccanti Aaron Russell (16), Taylor Sander (12) e Matt Anderson (11) serviti da Micah Christenson che surclassano Skrimov (8) e compagni. I Verdi devono battere il Canada domani per sperare in un difficile miglior secondo posto.













Foto: Valerio Origo