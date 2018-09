Volley, Mondiali 2018: l’Italia ha vinto il girone della seconda fase! Azzurri alla Final Six da primi in classifica: le possibili avversarie

L’Italia ha vinto il proprio girone della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile! Gli azzurri, grazie al 2-2 del match attualmente in corso di svolgimento contro la Russia, si sono garantiti matematicamente il primato nella Pool E e sono dunque certi di presentarsi alla Final Six di Torino con una posizione privilegiata. La nostra Nazionale è riuscita a guadagnare il punto di cui aveva bisogno per essere certa di mettersi dietro proprio i Campioni d’Europa e l’Olanda, dunque settimana prossima voleremo nel capoluogo piemontese e saremo inserito in uno dei due gironi da tre squadre ciascuno.

Le possibili avversarie dell’Italia per la terza fase della rassegna iridata? Le scopriremo lunedì 24 settembre quando, alle ore 11.00, si svolgerà il sorteggio. La nostra Nazionale se la vedrà sicuramente con una delle due vincitrici dei gironi su suolo bulgaro (o gli USA oppure una tra Serbia e Polonia) e con una delle due seconde classificate (Russia, Olanda, Serbia, Polonia, Francia, Slovenia: le ipotesi sono molteplici, sarà decisiva la giornata di domani).

CLICCA QUI PER IL REGOLAMENTO DEL SORTEGGIO E IL PROGRAMMA DETTAGLIATO