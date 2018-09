Volley, Mondiali 2018: Serbia-Polonia, partita da biscotto per eliminare la Francia? In palio la Final Six, che lotta per l’ultimo posto

La giornata odierna definirà il quadro completo delle squadre qualificate alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile che si disputeranno dal 26 al 28 settembre al Pala Alpitour di Torino. Quattro squadre sono già certe del pass (Italia, Brasile, USA e Serbia) dunque oggi si lotta soltanto per gli ultimi due posti a disposizione: un pass sembra ormai essere in mano alla Russia che dovrà semplicemente battere la Finlandia (non dovrebbe essere un problema per i Campioni d’Europa) mentre l’altro posto sarà un discorso tra Polonia e Francia.

La domanda che si stanno facendo addetti ai lavori e appassionati è molto semplice: la Polonia affronterà la Serbia già qualificata, potrà andare in scena un biscotto per passare a braccetto eliminando la Francia (che comunque dovrà battere l’Argentina per continuare a sperare)? Non sarebbe di certo la prima volta di accordi tra le due formazioni per ottenere un beneficio comune, vedremo quale sarà davvero l’interesse degli slavi che vincendo con qualsiasi risultato o perdendo al tie-break sarebbero primi assicurandosi così di evitare gli USA nella terza fase.

I biancorossi hanno perso le prime due partite della seconda fase e sembrano essere in grande crisi, Kurek e compagni rischiano ora una clamorosa eliminazione e contro la lanciatissima Serbia di Atanasijevic potrebbero naufragare mentre la Francia di Earvin Ngapeth è clamorosamente ancora viva e ora sogna il rimontone proprio all’ultima curva.