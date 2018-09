Volley, Mondiali 2018: quando gioca l’Italia nella seconda fase? Date, programma, orari, avversari e tv

L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile grazie al primo posto conquistato nella Pool A al Mandela Forum di Firenze. La nostra Nazionale ha vinto cinque partite e così si presenta al prossimo turno della rassegna iridata a punteggio pieno con delle concrete possibilità di puntare alla Final Six della rassegna iridata.

Gli azzurri torneranno in campo nel weekend del 21-23 settembre per affrontare nell’ordine Finlandia, Russia e Olanda: esordio soft al Mediolanum Forum di Milano contro i nordici che non dovrebbero crearci parecchi grattacapi; poi big match contro i Campioni d’Europa che si presentano all’appuntamento con due sconfitte sul groppone e costretti e rimontare per sperare di proseguire la propria avventura; chiusura con gli orange che sono la rivelazione del torneo dopo aver sconfitto Brasile e Francia.

Ivan Zaytsev e compagni vogliono vincere il girone a tutti i costi per avere la certezza di accedere alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile altrimenti bisognerà sperare di essere tra le due migliori seconde per continuare a sognare il titolo iridato.

Di seguito il calendario completo, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 21 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Finlandia

SABATO 22 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Russia

DOMENICA 23 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Olanda

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO, LE DATE E GLI ORARI DELLA SECONDA FASE DEI MONDIALI DI VOLLEY

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo