Volley, Mondiali 2018: l’Italia a Firenze, primi allenamenti al Mandela Forum. Belgio nel mirino

L’Italia ha festeggiato la bella vittoria conquistata ieri sul Giappone ma, dopo l’esordio ai Mondiali 2018 di volley maschile, è già tempo di pensare alle prossime partite. La nostra Nazionale tornerà in campo giovedì 13 settembre (ore 21.15) per sfidare l’ostico Belgio di Andrea Anastasi: riflettori accesi al Mandela Forum di Firenze davanti a 7500 spettatori, l’impianto è già sold out per sostenere i ragazzi di Chicco Blengini. Ivan Zaytsev e compagni si sono trasferiti in mattinata da Roma (ieri si è giocato al Foro Italico) al capoluogo toscano e già nel pomeriggio si sono messi subito al lavoro.

Prima una seduta in sala pesi, poi in serata la prima visita al Mandela Forum per una parte atletica e per prendere le misure con l’impianto. I prossimi tre giorni sarà caratterizzati appunto da allenamenti e riposo. La sfida ai Red Dragons si preannuncia molto complicata e anche cruciale visto che tutti i risultati ottenuti si porteranno dietro alla seconda fase e avranno un peso decisivo nella corsa verso la terza fase. Dopo l’incrocio con Deroo e compagni, l’Italia se la dovrà vedere con l’Argentina di Julio Velasco, la piccola Repubblica Dominicana e la Slovenia degli italiani Cebulj, Urnaut, Pajenk, Gasparini e Kozamernik.