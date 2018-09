Volley, Mondiali 2018: le avversarie dell’Italia nella seconda fase. Ci sono Olanda e Russia

L’Italia si è qualificata alla seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile grazie al primo posto nella Pool A. La nostra Nazionale si è particolarmente distinta nella prima fase della rassegna iridata giocata tra il Foro Italico di Roma e il Mandela Forum di Firenze, riuscendo a sbarcare a Milano dove nel weekend del 21-23 settembre affronterà tre avversarie con l’obiettivo di qualificarsi alla terza fase riservata alle migliori sei squadre della competizione. Gli azzurri puntano a vincere la neonata Pool E o a essere la migliore seconda dei due gironi che si giocheranno nel nostro Paese per accedere alla Final Six che si disputerà a Torino dal 26 al 28 settembre, ultimo ostacolo prima delle semifinali a eliminazione diretta.

Ma quali saranno le avversarie dell’Italia nella seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile? Ivan Zaytsev e compagni se la dovranno vedere contro l’Olanda che ha concluso la Pool B al secondo posto alle spalle del Brasile ma davanti a Francia e Canada, contro la Russia che si è dovuta accontentare del terzo posto nella Pool C dietro a USA e Serbia, contro la Finlandia che ha chiuso la Pool D al quarto posto cedendo contro Polonia, Iran e Bulgaria. Sulla carta un girone non impossibile per i ragazzi del CT Chicco Blengini: gli orange hanno sì sconfitto i verdeoro e i galletti ma sono assolutamente alla portata, i Campioni d’Europa sono invece l’ostacolo più temibile, abbordabili gli scandinavi da sconfiggere a tutti i costi.

POOL E (a Milano):

Italia

Olanda

Russia

Finlandia

CLASSIFICA POOL E:

Italia 4-5 vittorie (13-15 punti), Olanda 4 vittorie (11 punti), Russia 3 vittorie (10 punti), Finlandia 2 vittorie (6 punti)