Volley, Mondiali 2018: la Russia si qualifica alla Final Six, travolta la Finlandia senza i big. I Campioni d’Europa volano a Torino

La Russia si è qualificata alla terza fase dei Mondiali 2018 di volley maschile grazie alla netta vittoria per 3-0 (25-17; 25-19; 25-22) conquistata contro la Finlandia al Mediolanum Forum di Milano. I Campioni d’Europa, dopo il sesto successo ottenuto nella rassegna iridata (il terzo nella seconda fase), sono certi di essere una delle due migliori seconde (6 vittorie e 18 punti nella Pool E vinta dall’Italia) e dunque sono tra le sei grandi del Pianeta. L’Armata Rossa, che ieri aveva battuto l’Italia al tie-break, ha sbrigato la pratica nordica con estrema disinvoltura e ha così staccato il pass per la Final Six dove sarà la grande favorita per la conquista del titolo. Soltanto questa sera i ragazzi di coach Shliapnikov sapranno se saranno la migliore seconda in assoluto (la Polonia non dovrà vincere 3-0 o 3-1 contro la Serbia) o la seconda migliore piazzata.

La corazzata ha sofferto soltanto nel terzo set dove ha faticato a scrollarsi di dosso gli avversari prima della volata finale. Dopo la battaglia di ieri ha riposato il centrale Dmitriy Muserskiy, l’opposto Maxim Mikhaylov ha giocato solo il primo set (6 punti), in cabina di regia spazio ad Alexander Butko nei primi due set al posto di Sergey Grankin che ha giocato il terzo parziale, panchina totale per il martello Dmitriy Volkov e per il libero Alexey Verbov. Il top scorer di giornata è così stato Victor Poletaev (17 punti, 3 aces), doppia cifra anche per Yury Berezhko (11), spiccano i 6 muri del centrale Ilyas Kurkaev. Per i finnici 9 punti di Samuli Kaislasalo.













Foto: Valerio Origo