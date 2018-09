Volley, Mondiali 2018: Italia-Slovenia, si decide il futuro! Cosa succede in caso di vittoria degli azzurri? La classifica della seconda fase

La sfida di questa sera contro la Slovenia è davvero cruciale per l’Italia ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale si presenta all’appuntamento già certa del primo posto nella Pool A e con quattro vittorie all’attivo ma tutti i risultati si portano dietro nella seconda fase, quella che promuoverà le migliori sei squadre alla Final Six di Torino. Si ripartirà dalla situazione di classifica con cui le varie formazioni hanno concluso la prima fase, le vincitrici dei quattro gironi e le due migliori seconde classificate (una dei gruppi su suolo italiano, una dei raggruppamenti su suolo bulgaro) accederanno alla terza fase.

Gli azzurri vogliono portarsi dietro 5 vittorie (e possibilmente 15 punti) per fare un passo importantissimo verso Torino visto che, in caso di successo odierno contro i balcanici, avremmo 1 vittoria di vantaggio sulla seconda della Pool B (Brasile, Olanda o Canada) e addirittura 2 sulla terza classificata della Pool C (la perdente di Russia-Serbia in programma questa sera), senza dimenticarsi che avremmo un avversario comodo come la Finlandia contro il quale il successo sembra essere a portata di mano.

Si capisce chiaramente l’importanza di Italia-Slovenia, al Mandela Forum di Firenze ci giocheremo un pezzo importante della nostra rassegna iridata. Di seguito la classifica che si verrebbe a formare in caso di vittoria o di sconfitta di Ivan Zaytsev e compagni contro i Draghi di Boban Kovac.

VITTORIA CONTRO LA SLOVENIA:

CLASSIFICA POOL E: Italia 5 vittorie (o 14 o 15 punti), Brasile/Olanda/Canada 4 vittorie (o 11 o 12 punti), Serbia/Russia 3 vittorie (9, 10 o 11 punti), Finlandia 2 vittorie (5 punti).

SCONFITTA CONTRO LA SLOVENIA:

CLASSIFICA POOL E: Italia 4 vittorie (o 12 o 13 punti), Brasile/Olanda/Canada 4 vittorie (o 11 o 12 punti), Serbia/Russia 3 vittorie (9, 10 o 11 punti), Finlandia 2 vittorie (5 punti).













Foto: Valerio Origo