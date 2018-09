Volley, Mondiali 2018: Italia-Repubblica Dominicana stasera in tv. A che ora inizia e su che canale vederla in tv

Stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mandela Forum di Firenze gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la modesta compagine caraibica che torna a una rassegna iridata dopo addirittura 44 anni di assenza: non dovrebbero esserci grossi problemi per i ragazzi del CT Chicco Blengini che partono con tutti i favori del pronostico per inseguire la quarta vittoria consecutiva nella rassegna iridata dopo quelle raccolte contro Giappone, Belgio e Argentina. Ivan Zaytsev e compagni non vogliono più fermarsi, bisogna continuare a spingere perché tutti i risultati verranno portati alla seconda fase.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Repubblica Dominicana, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Repubblica Dominicana

ITALIA-REPUBBLICA DOMINICANA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo