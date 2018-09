Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone, vittoria fondamentale verso la seconda fase! Si portano dietro tutti i risultati

L’Italia si avvicina a grandi passi alla sfida contro il Giappone, match d’apertura dei Mondiali 2018 di volley maschile in programma alle ore 19.30. Al Foro Italico di Roma inizierà il lungo cammino della nostra Nazionale che spera di arrivare fino alla terza fase, quella che a Torino tra tre settimane assegnerà il titolo iridato: di fronte al proprio pubblico gli azzurri andranno a caccia del colpaccio, servirà incominciare con il piede giusto, bisogna battere i nipponici e aumentare la fiducia in seno al gruppo che ha bisogno di trarre la giusta convinzione per puntare in alto.

L’incontro di oggi non è fine a sé stesso perché tutti i risultati ottenuti nella prima fase verranno portati dietro anche nella seconda, quella che spalanca le porte della Final Six di Torino. Bisogna vincere a tutti i costi se si vuole inseguire con maggiore convinzione un piazzamento tra le sei grandi, fondamentale il successo e possibilmente anche da tre punti per mettere subito in chiaro le cose all’interno della Pool A che comprende anche Belgio, Slovenia, Argentina e Repubblica Dominicana. Le prossime partite che giocheremo a Firenze saranno ancora più complicate ma saranno da vincere a tutti i costi per poi accedere alla seconda fase (girone a quattro) con delle importanti chance di proseguire l’avventura visto che soltanto le vincitrici dei quattro gruppi e le due migliori seconde potranno poi lottare per il trofeo nel capoluogo piemontese.

Serve poi la vittoria per dare un segnale concreto a tutti gli appassionati e per fare capire che questa Italia può davvero lontano. Bisognerà scacciare l’ansia e l’emozione, sciogliersi davanti agli 11mila spettatori e confezionare una grande prova con cui iniziare i Mondiali 2018 di volley maschile.













Foto: Valerio Origo