Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone, le chiavi tattiche della partita. Azzurri, come si battono i Samurai?

L’Italia scalpita per fare il proprio esordio ai Mondiali 2018 di volley maschile: alle ore 19.30 si accenderanno i riflettori sul Foro Italico di Roma dove la nostra Nazionale affronterà il Giappone nell’incontro d’apertura della rassegna iridata. Si preannuncia una partita molto ostica per gli azzurri che comunque partiranno con tutti i favori del pronostico e andranno a caccia di una vittoria fondamentale per le nostre ambizioni. L’avversario è abbondantemente alla nostra portata (ci poteva andare peggio per rompere il ghiaccio) ma quali sono le chiavi tattiche del match? Come si battono i Samurai?

La compagine asiatica non eccelle sicuramente per qualità tecniche o per particolari punti di forza, sono ben lontani dalla pallavolo di vertice e hanno anche poca esperienza internazionale vista la loro giovane età. L’Italia schierata bene in campo non dovrebbe avere particolari difficoltà a schiacciarli a livello di gioco sciorinando dei fondamentali di qualità decisamente superiori ma la sfida verterà attorno alla caparbietà dei nipponici: la loro grinta, la loro capacità di sacrificarsi, la loro voglia di mettersi in luce saranno gli ostacoli maggiori da superare per i ragazzi del CT Chicco Blengini.

Per battere il Giappone bisogna spingere in attacco facendo in modo di minare le loro sicurezze difensive: quello è il fondamentale su cui insistere perché tecnicamente è una delle poche soluzioni valide che hanno per cercare di restare in partita. Non bisogna strafare ma essere precisi e continui, non dando fiducia i conti si potrebbero chiudere rapidamente in nostro favore. Attenzione a non sottovalutare l’opposto Nishida, un classe 2000 molto concreto ed efficace che potrebbe crearci qualche grattacapo insieme al martello Yanagida, capitano molto coriaceo. Sulla carta sono deboli al centro, situazione da sfruttare a nostro vantaggio per incominciare al meglio i Mondiali 2018 di volley maschile: si giocherà all’aperto, altra incognita da prendere con le pinze ma questo varrà per entrambe le formazioni in campo sotto le stelle della capitale.













Foto: Valerio Origo