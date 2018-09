Volley, Mondiali 2018: Italia favorita per la vittoria finale! Le quote dei bookmakers per le scommesse: azzurri davanti a USA e Russia

L’Italia è diventata la grande favorita per la vittoria dei Mondiali 2018 di volley maschile che si stanno disputando nel nostro Paese e in Bulgaria. A dirlo non sono esperti tecnici, giocatori o addetti ai lavori ma i bookmakers che ora vedono la nostra Nazionale come l’indiziata numero 1 per la conquista del titolo iridato. Gli azzurri hanno entusiasmato durante la prima fase della competizione vincendo ben cinque partite tra Roma e Firenze, dunque gli allibratori hanno deciso di abbassare la quota per il successo dei ragazzi di Chicco Blengini: prima dell’inizio del torneo erano dati a 5,5 mentre ora sono quotati a 4.

Gli scommettitori danno dunque fiducia a Ivan Zaytsev e compagni mentre hanno declassato altre corazzate: la Russia era data a 3,5 una decina di giorni fa ma dopo le deludenti prestazioni di Bari è salita a 5, appena dietro agli USA (4) che si sono messi in luce nel capoluogo pugliese sconfiggendo proprio i Campioni d’Europa e la Serbia. Le altre sette sorelle? Tutte più attardate: Brasile 7, Francia 10, Polonia 12, Serbia 15.