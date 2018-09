Volley, Mondiali 2018: Italia-Belgio 3-0. Ivan Zaytsev: “Tutto è andato bene, la vittoria premia gli sforzi”. Blengini: “Pensiamo una partita alla volta”

L’Italia ha letteralmente surclassato il Belgio con un roboante 3-0 ai Mondiali 2018 di volley maschile. Una vittoria fondamentale per la nostra Nazionale che ha travolto i Red Dragons e ha così infilato il secondo successo nella rassegna iridata, fondamentale per nutrire delle serie ambizioni di accedere alla Final Six. Gli azzurri hanno giocato una partita splendida, sugli scudi soprattutto Ivan Zaytsev con un irreale 88% in attacco da vero capitano. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dai protagonisti tramite la Federvolley.

GIANLORENZO BLENGINI: “Siamo soddisfatti della nostra partita, il Belgio era un avversario difficile, ma con il passare del gioco siamo riusciti a contrastare i loro punti di forza, tra i quali il servizio jump float. Questa vittoria non deve cambiare il nostro atteggiamento, continuiamo a pensare una partita alla volta e quindi da stasera ci concentreremo sull’Argentina”.

IVAN ZAYTSEV: “Esordire in questa maniera a Firenze è stato qualcosa di fantastico. Siamo riusciti a mettere in pratica quello che ci eravamo detti, ovvero tenere sempre il ritmo alto e metterli sotto pressione. Stasera è andato veramente tutto bene, non siamo mai calati a livello di concentrazione e il risultato è il giusto premio per i nostri sforzi”.













Foto: FIVB