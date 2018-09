Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina, quando si gioca? Programma, orari e tv delle prossime partite degli azzurri

L’Italia ha travolto il Belgio e ha così conquistato la seconda vittoria ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale ha dominato i Red Dragons e ora dovrà tornare in campo sabato 15 settembre (ore 21.15) per affrontare l’Argentina di Julio Velasco: gli azzurri hanno mostrato i muscoli e non vorranno fermarsi contro l’Albiceleste, avversario importante e da non sottovalutare prima della cenerentola Repubblica Dominicana e dell’ostica Slovenia. Ma quando tornerà in campo l’Italia e quando si giocheranno le prossime partite ai Mondiali 2018 di volley maschile? Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari: le partite saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Argentina

DOMENICA 16 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Repubblica Dominicana

MARTEDI’ 18 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Slovenia













Foto: Valerio Origo