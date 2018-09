Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina. A che ora inizia e su che canale vederla in tv? C’è la diretta gratis sulla Rai!

Alle ore 21.15 di oggi sabato 15 settembre, l’Italia scenderà in campo al Mandela Forum di Firenze per affrontare l’Argentina ai Mondiali 2018 di volley maschile. Di fronte a 7500 spettatori (sold out per l’impianto nel capoluogo toscano) gli azzurri giocheranno la terza partite della rassegna iridata dopo aver sconfitto il Giappone all’esordio e il Belgio due giorni fa. Incroceremo un avversario particolarmente insidioso, l’Albiceleste di Julio Velasco è un avversario in grado di impensierci.

La nostra Nazionale sta facendo emozionare tutto il Paese ed è pronta per scaldare ancora il cuore di tutti gli appassionati, l’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai Due, gratis e in chiaro, per la gioia di tutti gli amanti della pallavolo che potranno gustarsi la seconda partita del torneo per Ivan Zaytsev e compagni.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Argentina, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 15 SETTEMBRE:

21.15 Italia-Argentina

ITALIA-ARGENTINA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai Due e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: FIVB