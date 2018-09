Volley, Mondiali 2018: Italia-Argentina 3-1, l’ace pazzesco di Michele Baranowicz. L’ultimo punto dello svincolato di lusso

Michele Baranowicz ieri sera è stato l’uomo della provvidenza, colui che ha messo a segno il punto della vittoria per l’Italia contro l’Argentina ai Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale era in totale affanno, stava vivendo un quarto set di sofferenza e rischiava addirittura di venire trascinata al tie-break. Ivan Zaytsev ha annullato due set-point, poi un muro ci ha regalato il secondo match-point e in quel momento Chicco Blengini si è affidato al palleggiatore di riserva: lo ha mandato al servizio per cercare il colpo del ko. Detto, fatto. Ace pazzesco, 28-26 e vittoria degli azzurri nella maniera più rocambolesca possibile.

In pochi si aspettavano la magia del numero 4, secondo di Simone Giannelli che fino all’invenzione di ieri sera non era stato ancora chiamato in causa in questa rassegna iridata. Chi è Michele Baranowicz? Il 29enne piemontese era passato agli onori della cronaca prima dei Mondiali perché è un giocatore senza contratto, non ha rinnovato con Piacenza con cui ha militato nell’ultima stagione e ora spera di ricevere delle proposte per poter giocare in un campionato del massimo livello nella stagione che scatterà a ottobre. Nella sua carriera anche lo scudetto con la Lube nel 2014, le avventure a Verona e a Modena, una lunga esperienza in Nazionale. Intanto ieri ci ha regalato una vittoria di lusso e il biglietto da visita è ottimo.













Foto: FIVB