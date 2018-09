Volley, Mondiali 2018: incredibile fatica degli USA, l’Australia si arrende al tie-break! Polonia sul velluto, ruggito Canada

Quattro partite nel ricco pomeriggio dei Mondiali 2018 di volley maschile che si stanno disputando tra Italia e Bulgaria. USA e Polonia erano le due grandi chiamate in causa in questa prima parte di giornata che culminerà poi con il big match tra Francia e Brasile (ore 19.30) e il ritorno in campo della nostra Nazionale che affronterà il Belgio (ore 21.15).

USA vs AUSTRALIA 3-2 (25-23; 25-20; 22-25; 23-25; 15-10), Pool C a Bari

Incredibile fatica degli USA che devono ricorrere al tie-break per avere ragione degli scatenati aussies, oggi decisamente oltre le aspettative della vigilia. La corazzata a stelle e strisce ha sicuramente pagato a caro prezzo le fatiche del big match contro la Serbia che si era concluso ieri sera alle ore 23.00. Gli americani, dopo il 3-2 contro gli slavi, hanno avuto due set di autonomia prima di accusare il contraccolpo e lasciare spazio ai canguri che hanno sognato a lungo il colpaccio incredibile.

I ragazzi di Speraw portano a casa la seconda vittoria consecutiva nel torneo ma il punto lasciato per strada potrebbe pesare in ottica qualificazione alla terza fase. Ottima prestazione di Matt Anderson (18 punti), Taylor Sander (16 punti) e Aaeron Russell (13) serviti da Micah Christenson (3 aces) mentre il centrale Max Holt non ha giocato terzo e quarto set. L’Australia è risalita in quota dopo aver cambiato praticamente mezza squadra sotto 0-2: fuori Carroll, Walker e Smith, dentro Lincoln Williams (20 punti), Max Staples (12) e Paul Sanderson.

POLONIA vs PORTO RICO 3-0 (25-14; 25-12; 25-15), Pool D a Varna

Doveva essere una passeggiata di salute per i Campioni del Mondo e così è stato contro la modesta compagine caraibica che nulla ha potuto contro la furia dei ragazzi di Heynen. I biancorossi hanno dominato la partita in lungo e in largo, operando anche un rilevante turnover visto che Kurek, Szalpuk e Nowakowski non hanno giocato mentre Kubiak è uscito dopo due set. Spiccano così Aleksander Sliwka (13 punti, 3 muri) e Mateusz Bieniek (12, 3 aces), Maurice Torres l’unica stella di Porto Rico (8 punti). La Polonia conquista così il secondo successo consecutivo dopo quello contro Cuba e ora si lancia verso i match più probanti contro Bulgaria, Iran e Finlandia.

CANADA vs EGITTO 3-0 (27-25; 30-28; 25-19), Pool B a Ruse

I ragazzi della Foglia d’Acero hanno faticato più del previsto contro i Faraoni che hanno anche avuto le proprie chance per imporsi nel primo e nel secondo set, entrambi conclusi ai vantaggi. Gli africani, che ieri avevano cercato di impensierire anche il Brasile, hanno provato a fare partita alla pari con i nordamericani ma il risultato è inequivocabile: un super Ahmed Shafik (17 punti) e compagni si sono dovuti arrendere contro i colpi di un sempre più convincente Nicholas Hoag (24) e del solito John Perrin (18), Maar e Sanders sono ormai delle riserve. Seconda vittoria consecutiva per il Canada dopo quella di ieri contro l’Olanda e terzo posto nel girone ormai blindato, si potrà migliorare solo inventandosi imprese contro Brasile e Francia.

GIAPPONE vs REPUBBLICA DOMINICANA 3-0 (25-20; 25-16; 25-16), Pool A a Firenze

Prima vittoria per i nipponici che confermano i favori del pronostico giocando una buona pallavolo e rimanendo in corsa per la qualificazione alla seconda fase (dovranno però battere una tra Slovenia, Belgio e Argentina per continuare a sperare). A fare la differenza i 16 errori dei caraibici, spiccano le ottime partite dei martelli Yuki Ishikawa (18 punti con l’80% in attacco) e Masahiro Yanagida (12 punti col 73%), l’opposto Issei Otake ha faticato nei primi due set (7) ed è così stato sostituito da Tatsuya Fukuzawa (8). Il solito Henry Lopez (14 marcature) non può bastare per tenere a galla la cenerentola dell’intera competizione.













