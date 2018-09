Basket, Serie A 2018-2019: programmi, orari e tv delle prime due giornate

La LegaBasket ha disposto la programmazione televisiva per le prime due giornate di Serie A di basket della stagione 2018-2019. Ad inaugurare il campionato l’incontro tra Avellino e Cantù sabato 6 ottobre alle ore 18 (visibile solo su Eurosport Player). Eurosport trasmetterà in diretta televisiva l’anticipo del sabato sera e il match domenicale delle ore 17.30, mentre sarà possibile seguire in diretta e in chiaro su RaiSportHD soltanto il posticipo delle 20.30 di domenica. Nella prima giornata sulla rete nazionale italiana verrà dunque trasmessa Trieste-Bologna (7 ottobre), la settimana successiva invece Cantù-Trento. Spicca nel secondo turno di campionato lo scontro tra Milano e i bianconeri del capoluogo emiliano, visibile su Eurosport 2 alle 17.30 di domenica 14 ottobre

Tutti i match di Serie A di basket saranno visibili sulla piattaforma streaming a pagamento Eurosport Player. Di seguito il programma completo.

1a GIORNATA:

Sabato 6 ottobre

Sidigas Avellino – Red October Cantù ore 18.00

Dolomiti Energia Trentino – Vanoli Basket Cremona ore 20.30 (Eurosport 2)

Domenica 7 ottobre

Grissin Bon Reggio Emilia – Banco di Sardegna Sassari ore 17.00

A|X Armani Exchange Milano – Happy Casa Brindisi ore 17.30 (Eurosport 2)

Umana Reyer Venezia – Fiat Torino ore 18.15

Victoria Libertas Pesaro – OriOra Pistoia ore 18.30

Openjobmetis Varese – Germani Basket Brescia ore 19.30

Alma Pallacanestro Trieste – Segafredo Virtus Bologna ore 20.45 (RaiSportHD)

2a GIORNATA:

Sabato 13 ottobre

Fiat Torino – Alma Pallacanestro Trieste ore 20.30 (Eurosport 2)

Domenica 14 ottobre

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese ore 12.00

Vanoli Basket Cremona – Sidigas Avellino ore 17.00

Segafredo Virtus Bologna – A|X Armani Exchange Milano ore 17.30 (Eurosport 2)

Germani Basket Brescia – Grissin Bon Reggio Emilia ore 18.00

OriOra Pistoia – Umana Reyer Venezia ore 18.30

Happy Casa Brindisi – Victoria Libertas Pesaro ore 19.00

Red October Cantù – Dolomiti Energia Trentino ore 20.45 (RaiSport HD)













