Volley, Mondiali 2018: il calendario delle partite dell’Italia nella Final Six. Quando gioca, a che ora e su che canale vederla in tv

L’Italia vuole continuare a sognare ai Mondiali 2018 di volley maschile e approccia la terza fase con grande entusiasmo, gli azzurri sono tra le sei grandi del Pianeta dopo aver incantato nelle prime due settimane della rassegna iridata e ora puntano ancora più in alto: l’obiettivo della semifinale è davvero tangibile per Ivan Zaytsev e compagni che però sono chiamati a due partite particolarmente complesse contro Serbia e Polonia. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per battere entrambe le avversarie che però non vanno assolutamente sottovalutate e anzi vanno prese in seria considerazione.

L’Italia tornerà in campo mercoledì 26 settembre (ore 21.15) al Pala Alpitour di Torino per affrontare la Serbia in un incontro subito determinante per la nostra Final Six: un successo ci avvicinerebbe notevolmente alle semifinali, una sconfitta ci metterebbe spalle al muro ma avremmo poi la possibilità di rifarci venerdì sera contro la Polonia.

Di seguito il calendario, tutte le date, il programma dettagliato e gli orari delle partite dell’Italia nella terza fase (Final Six) dei Mondiali 2018 di volley maschile. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta tv su Rai Due, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Serbia (Pool J, a Torino)

VENERDÌ 28 SETTEMBRE:

21.15 Italia vs Polonia (Pool J, a Torino)

MONDIALI 2018: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA IN DIRETTA TV E STREAMING

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Valerio Origo