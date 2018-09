Volley, Mondiali 2018: l’Italia ha vinto il girone! Primo posto matematico, la Slovenia ha perso. Azzurri a Milano: i prossimi avversari

L’Italia ha vinto il girone della prima fase ai Mondiali 2018 di volley maschile! La nostra Nazionale è già certa di chiudere al comando la Pool A quando manca ancora una giornata al termine di questo segmento della rassegna iridata: l’Argentina ha infatti sconfitto la Slovenia per 3-2 (25-18; 22-25; 27-29; 25-17; 15-13) e ha così consegnato agli azzurri il primo posto nel raggruppamento. Domani i ragazzi del CT Chicco Blengini sfideranno i balcanici al Mandela Forum di Firenze, l’incontro non sarà decisivo per determinare il piazzamento in classifica ma vincere sarà assolutamente fondamentale per presentarsi alla seconda fase a punteggio pieno e dunque avere ancora maggiori chance di accedere alla Final Six di Torino.

Ivan Zaytsev e compagni attualmente hanno quattro vittorie in classifica (12 punti), dunque non possono essere raggiunti dalla Slovenia che è ferma a 3 successi (9 punti): anche vincendo domani, infatti, gli uomini di Boban Kovac chiuderebbero comunque alla nostre spalle per un quoziente set peggiore. L’Italia giocherà la seconda fase a Milano e incrocerà questi avversari: la seconda della Pool B (una tra Brasile, Canada e Olanda), la terza della Pool C (la perdente dello scontro diretto tra Serbia e Russia), la quarta della Pool D (la Finlandia).

CLICCA QUI PER IL QUADRO DETTAGLIATO DELLE AVVERSARIE E LA CLASSIFICA DELLA SECONDA FASE













Foto: Valerio Origo