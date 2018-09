Volley, Mondiali 2018: il Brasile batte il Belgio dallo 0-2, il Canada sorpassa la Bulgaria

Non solo Italia-Olanda nella serata che ha chiuso la seconda fase dei Mondiali 2018 di volley maschile. Si sono giocate altre due partite che comunque non hanno modificato le sorti della rassegna iridata per le posizioni che contano.

BRASILE vs BELGIO 3-2 (22-25; 23-25; 25-19; 25-15; 15-12), Pool F a Bologna

I Campioni Olimpici non muoiono mai, sotto 0-2 riescono a rimontare e a vincere dopo oltre due ore di battaglia nonostante la partita non avesse alcun significato per la loro classifica. I verdeoro, già certi del primo posto e della qualificazione alla terza fase, hanno voluto onorare l’impegno e hanno trionfato grazie a un fenomenale Evandro Guerra (29 punti), opposto schierato al posto di Wallace. Riposo anche per gli altri titolari Bruninho, Isac, Lipe, Lucas mentre Douglas Souza ha giocato la seconda parte dell’incontro (14). Ai Red Dragons non bastano i 18 punti a testa di Van Den Dries e Deroo.

CANADA vs BULGARIA 3-2 (25-19; 25-14; 21-25; 19-25; 15-10), Pool G a Sòfia

I padroni di casa chiudono un deludente torneo con un’altra sconfitta, i nordamericani si regalano una bella vittoria al tie-break dopo essere stati avanti 2-0 e chiudono il girone al secondo posto alle spalle degli imbattibili USA. A fare la differenza i 35 errori dei Verdi e i 15 muri dei ragazzi della Foglia d’Acero trascinati da John Perrin (18 punti), Nicholas Hoag (15) e Lucas Van Berkel (6 muri!). Alla Bulgria non bastano i soliti Nikolay Uchikov (20) e Todor Skrimov (16).