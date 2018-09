Volley, Mondiali 2018. Chicco Blengini: “Siamo delusi, volevamo più del quinto posto”. Ivan Zaytsev: “Ripartiamo dall’entusiasmo”

L’Italia è stata eliminata dai Mondiali 2018 di volley maschile concludendo al quinto posto il proprio cammino iridato. La nostra Nazionale non è riuscita nell’impresa contro la Polonia e si è così dovuta arrendere dopo aver perso nettamente. Di seguito le dichiarazioni di alcuni protagonisti rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

CHICCO BLENGINI: “Volevamo provarci, sapevamo che sarebbe stato difficile. Questo quinto posto è frutto della partita contro la Serbia. Giocando la terza partita c’era ancora un po’ di speranza ma era una strettoia. Era dura, ci abbiamo buttato dentro quello che volevamo ma non ci siamo riusciti, la Polonia ci è stata superiore. Siamo delusi e non siamo contenti, quando dicevamo di essere ambiziosi non ci riferivamo a questo risultato. Il futuro? Ora non ci penso, non ho riflessioni in merito“.

IVAN ZAYTSEV: “Fa male. Abbiamo fatto un bel percorso con un unico gigantesco neo contro la Serbia, sbagliando quella partita siamo fuori. Volevamo provarci, tutta l’Italia ci ha spinto anche oggi, la gente credeva in noi ed è stato bello entrare in campo e sentire il credo degli italiani. Non è arrivata l’impresa ma rimango contento del fatto che abbiamo dato il massimo e abbiamo chiuso con una vittoria, per quanto ininfluente. Chi è in semifinale non ha staccato partite importanti, noi abbiamo dimostrato di poter battere Serbia e Brasile questa estate ma non ci siamo riusciti in questa occasione. Il futuro? Non ci penso adesso, ma certamente rimango volentieri in Nazionale e come sempre do la mia massima disponibilità. L’Italia del volley deve ripartire dall’entusiasmo, il movimento deve fare un salto di qualità“.

SIMONE GIANNELLI: “Abbiamo incontrato una Polonia molto solida che ci ha messo in difficoltà col servizio, poi noi abbiamo commesso anche degli errori e hanno vinto il primo set. Siamo poi stati bravi a rimanere in campo per onorare la maglietta, lo abbiamo fatto per noi e per le persone che ci hanno seguito. Dispiacere e tristezza per la partita contro la Serbia, quel risultato ci ha compromesso il risultato di oggi. Spero che questo sia un punto di partenza per fare qualcosa di bello in futuro”.













Foto: Valerio Origo