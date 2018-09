Volley, Mondiali 2018. Chicco Blengini: “Puntiamo ad un grande risultato. Ci piace avere responsabilità”

Il momento è quasi arrivato. Manca poco e si aprirà il palcoscenico della manifestazione iridata: scattano i Mondiali di volley 2018, con l’Italia grande protagonista, visto che ospiterà il torneo. Ieri è stata la giornata delle scelte: Gianlorenzo Blengini ha diramato la lista dei quattordici convocati per la competizione. Ora si può iniziare a guardare davvero con grandi ambizioni ai risultati che dovranno arrivare.

“Dobbiamo entrare nel Mondiale a fari accesi. Gli avversari saranno tanti, probabilmente qualcuno ha qualcosa più di noi. Ma l’Italia i fari li deve accendere, per guardarsi bene attorno e illuminare i suoi passi. La pressione più dura ce la creiamo noi stessi. Inoltre, in un volley che ha elevato il valore complessivo devi essere sempre sul pezzo: ci carica di responsabilità che ci piacciono” le parole di Chicco Blengini al Corriere della Sera.

Non si può che guardare all’ultima grande medaglia conquistata dagli azzurri, l’argento alle Olimpiadi di Rio. “Questa è la squadra più simile a quella di Rio. Non amo guardare troppo al passato: viviamo nel presente per costruire il futuro. La storia va conosciuta, però poi va superata. Nel 2016 la squadra è stata brava a costruire un equilibrio sotto i vari aspetti e a creare consapevolezza nei propri mezzi”.

Tappa di passaggio verso Tokyo 2020: “È un Mondiale che fissa una tappa intermedia, ma cruciale anche sul piano emotivo, nel quadriennio olimpico: è come se dovessimo affrontare un’elezione di metà mandato”.

L’obiettivo: “Puntiamo ad un grande risultato, però non mi va per nulla il termine urgenza: genera ansia, noi avremo bisogno di saldezza mentale”.

Sul primo raggruppamento: “Troviamo il Belgio, che ci ha eliminato agli Europei 2017, la Slovenia, che in quello 2015 ci ha sconfitto in semifinale, l’Argentina, con la suggestione di Julio Velasco coach. No, non sarà facile, ma l’aspetto complicato sarà l’accoppiamento nella seconda fase: o Brasile o Francia saranno sul nostro cammino”.













Foto: Valerio Origo