Volley, Mondiali 2018: chi è la favorita dopo la prima fase? La griglia di partenza: USA in pole, Italia in scia. Russia e Francia a rischio eliminazione

Secondo giorno di riposo ai Mondiali 2018 di volley maschile, grande vigilia prima dell’inizio della seconda fase che si disputerà nel weekend del 21-23 settembre. La rassegna iridata sta per entrare nel vivo, le migliori 16 Nazionali sono pronte per darsi battaglia alla caccia dei sei pass per la terza fase che si svolgerà la prossima settimana a Torino e che spalancherà le porte delle semifinali. Ora non si può più scherzare e ogni errore rischia di costare caro, la prima parte della competizione ha delineato delle nuove gerarchie rispetto alle previsioni della vigilia ma ora chi è davvero la favorita per la vittoria finale ai Mondiali? Chi riuscirà ad accedere alla Final Six?

FAVORITE MONDIALI 2018: GRIGLIA DI PARTENZA

Gli USA ora sembrano essere in pole position. La corazzata a stelle e strisce ha vinto i big match contro Russia e Serbia, mettendo in mostra un grande gioco d’attacco e il carisma giusto per farsi strada nella competizione. Gli scontri diretti portati a casa con grande caparbietà (tie-break sugli slavi) e dominando tecnicamente (contro i Campioni d’Europa) hanno dato grande fiducia al gruppo guidato da Speraw che può contare su delle individualità di assoluto spessore come gli attaccanti Anderson, Russell e Sander ma anche sul palleggiatore Christenson e sul centrale Holt. Per la qualificazione alla terza fase bisognerà stare attenti a Bulgaria e Iran.

L’Italia ha letteralmente incantato tutto il Paese e ha generato tanto calore attorno a sé vincendo le prime cinque partite perdendo soltanto due set (miglior score in assoluto). Rispetto agli USA, però, la nostra Nazionale non ha ancora incrociato una delle altre “sette sorelle” e dunque bisogna ancora capire qual è il potenziale degli azzurri contro delle corazzate ma le belle vittorie su Belgio, Slovenia e Argentina hanno sicuramente generato parecchio entusiasmo e l’Italia crede davvero nella possibilità di fare il colpaccio in casa. Ivan Zaytsev e compagni torneranno in campo contro la Finlandia, partita da vincere a tutti i costi per ipotecare la Final Six e affrontare Russia e Olanda con più tranquillità.

La Polonia è l’altra squadra a punteggio pieno insieme all’Italia ma, proprio come gli azzurri, non ha incrociato nessuna delle sette sorelle. I Campioni del Mondo in carica si sono dovuti limitare ad avere la meglio su Iran e Bulgaria, due squadre temibili ma non proibitive per Kurek, Kubiak e compagni. La formazione di Heynen sta prendendo fiducia nei propri mezzi e sarà una seria pretendente al titolo a patto però che riesca a primeggiare nel difficilissimo girone della morte con Serbia e Francia.

Il Brasile ha perso con l’Olanda nettamente e ha vinto con la Francia solo al tie-break. I Campioni Olimpici sono al momento lontani dalla forma dei giorni migliori ma possono crescere e poi piazzare l’affondo quando il gioco inizierà a farsi davvero serio. I verdeoro, trascinati da Bruninho e Wallace in diagonale con Douglas e Lipe di banda, hanno tutte le carte in regola per arrivare alla Final Six visto che Slovenia e Belgio sono avversarie assolutamente alla portata dei sudamericani.

La Russia e la Francia hanno deluso le aspettative della vigilia. I Campioni d’Europa e i Galletti hanno perso due partite a testa (contro USA e Russia; contro Olanda e Brasile), dunque si presentano al terzo posto dei rispettivi gironi di seconda fase: molto si deciderà negli scontri diretti di apertura rispettivamente contro Olanda e Serbia, sfide assolutamente da vincere per non dire addio prematuramente alla competizione. Muserskiy e Mikhaylov sottotono, Ngapeth e compagni meno incisivi del solito: servono due rimontone per accedere alla Final Six. E se ci saranno due ribaltoni a lasciarci le penne potrà essere la Serbia di Atanasijevic e Kovacevic che ha battuto la Russia e si è regalata il girone con Polonia e Francia: gli slavi sono al momento quinti nella nostra griglia di partenza, alle spalle del Brasile e appena davanti a Russia e Francia.

Altre formazioni che possono puntare alla terza fase? L’Olanda se dovesse riuscire a sconfiggere Russia e/o Italia, una tra Bulgaria e Iran, chi vincerà lo scontro diretto tra Belgio e Slovenia. Sulla carta però queste squadre partono in seconda fascia e dovranno battere sicuramente una big per riuscire a entrare tra le magnifiche sei.