Volley, Mondiali 2018: Bulgaria-Finlandia 3-0, i verdi vincono l’apertura di Varna

Non solo Italia-Giappone ai Mondiali 2018 di volley maschile. La prima giornata della rassegna iridata prevedeva anche l’incontro d’apertura in Bulgaria dove si svolge parte della competizione (le finali saranno però esclusivamente a Torino). A Varna i padroni di casa hanno travolto la Finlandia per 3-0 (25-21; 25-19; 25-22) senza particolari patemi e hanno incominciato nel migliore dei modi il proprio cammino in un’insidiosa Pool D che vede la presenza anche della Polonia Campionessa in carica e dell’ostico Iran oltre che di Cuba e Porto Rico.

Nonostante l’assenza dell’opposto Tsvetan Sokolov, i verdi hanno comunque fatto la differenza con gli attaccanti Valentin Bratoev (16 punti, 3 aces), Nikolay Uchikov (12) e Todor Skrimov (11), al centro spazio per il capitano Viktor Yosifov (9) e per Nikolay Nikolov (7), Georgi Seganov il palleggiatore e Teodor Salparov il libero. Gli scandinavi, privi della stella Ojansivu, poco hanno potuto a causa anche di percentuali d’attacco troppo basse (il 6 su 22 di Urpo Sivula, top scorer con 9 punti, parla chiaro).