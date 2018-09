Volley, Mondiali 2018: Brasile e Polonia vittoriose su Egitto e Cuba, Campioni Olimpici e Mondiali con qualche ombra

Due partite nella serata bulgara ai Mondiali 2018 di volley maschile con la discesa in campo di Brasile e Polonia. Campioni Olimpici e Campioni del Mondo vittoriosi ma senza impressionare più di tanto.

BRASILE-EGITTO 3-0 (25-17; 25-22; 25-20), Pool B a Ruse

Doveva essere una partita semplice per i Campioni Olimpici e il risultato parla chiaro ma i Faraoni hanno sempre tenuto il campo fino al secondo time-out tecnico nei vari set, poi i verdeoro hanno messo il turbo ma senza impressionare. Alla fine, con la regia di Bruninho, arrivano 12 punti a testa per gli annunciati Wallace e Douglas Souza, non male i 3 aces del centrale Isac in coppia con Lucas. Agli africani non sono bastati le 13 marcature di Ahmde Abdelhay.

POLONIA vs CUBA 3-1 (25-18; 25-19; 21-25; 25-14), Pool D a Varna

I Campioni del Mondo incominciano col piede giusto contro i caraibici che però si sono riaccesi nel terzo set quando ormai i biancorossi sembravano lanciati verso un rapido 3-0. I ragazzi di coach Heynen si sono fatti sorprendere dai giovani centroamericani, formazione tecnicamente modesta (e pensare che avrebbero potuto avere Leon, Simon, Juantorena, Leal) ma che ha messo in campo tanto cuore. I biancorossi si sono fatti prendere per mano dallo schiacciatore Artur Szalpuk esploso in questa stagione (20 punti), la stella Bartosz Kurek disputa una partita positiva (17 punti, 5 muri, 50% in attacco), un po’ sottotono in fase offensiva l’altro big Michal Kubiak (14, 4 stampatone), in regia l’eroe Drzyzga. Per Cuba i 12 punti di Javier Rojas e gli 11 di Marion Herrera.













Foto: FIVB