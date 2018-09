Volley femminile, Torneo di Montreux 2018: l’Italia travolge la Cina, modulo a due opposti! Egonu e Ortolani insieme in campo

Dopo una brutta serie di sconfitte, l’Italia riesce a tornare al successo in amichevole e batte la Cina per 3-0 (25-20; 25-13; 25-13) nella seconda partita del Torneo Internazionale di Montreux, competizione in preparazione dei Mondiali 2018 di volley femminile che scatteranno il 29 settembre in Giappone. La nostra Nazionale è così riuscita a sconfiggere le Campionesse Olimpiche, scese in campo però con una formazione B priva anche della stella Zhu Ting. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, ieri sconfitte dalla Turchia di Guidetti per 3-0, rimangono così in corsa per l’accesso alle semifinali della competizione e domani giocheranno l’ultima partita del girone contro la debole Svizzera padrona di casa.

La novità di giornata è presto detta: le azzurre sono scese in campo col modulo “a due opposti”, Serena Ortolani impiegata nel tradizionale ruolo di posto 2 e Paola Egonu spostata di banda accanto a Lucia Bosetti. Un esperimento che potrebbe tornare utile anche durante la rassegna iridata considerando le condizioni fisiche di Elena Pietrini e Miriam Sylla. Confermato il resto del sestetto titolare con Ofelia Malinov in cabina di regia, la capitana Cristina Chirichella e Anna Danesi al centro, Monica De Gennaro il libero. Alla fine dei conti ben 18 punti per Egonu (3 muri, 14 su 22 in attacco), doppia cifra per Bosetti (10) e 7 marcature per Serena Ortolani (33% in fase offensiva), 9 punti per Chirichella.

Primo set equilibrato fino al 10-10 poi Egonu sale in cattedra (9 marcature nel parziale) e permette alle azzurre di scavare un solco decisivo. Nel secondo parziale sale in cattedra il muro di Chirichella e compagne che dominano fin dall’avvio, nella terza frazione il parziale da 9-8 a 16-9 con ancora una super Egonu chiude i conti.

Cina – Italia 0-3 (20-25, 13-25, 13-25)

CINA: Duan 12, Gong 4, Yang 6, Liu 10, Diao, Hu 1. Libero: Lin. Sun, Wu 2, Gao, Meng. N.e: Liu All. An JiaJie

ITALIA: Malinov 6, Bosetti 10, Danesi 3, Ortolani 7, Egonu 18, Chirichella 9. Libero: De Gennaro. Cambi, Nwakalor. N.e: Lubian, Melandri, Guerra, Sylla, Parrocchiale. All. Mazzanti

Arbitri: Ryabtsov (Rus) e Michlic (Pol).

Durata Set: 23′, 21’, 21’.

Cina: 2 a, 2 bs, 5 m, 22 et.

Italia: 5 a, 2 bs, 10 m, 11 et.