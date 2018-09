Volley femminile, Mondiali 2018: vincono tutte le big. USA, Russia, Brasile, Cina, Serbia a valanga. Ok Italia, brividi Olanda

In Giappone sono iniziati i Mondiali 2018 di volley femminile. Prima giornata davvero molto ricca con ben 12 partite in programma, tutte le 24 Nazionali qualificate alla rassegna iridata sono scese in campo per fare il proprio debutto nella competizione.

CAMERUN vs MESSICO 3-1 (17-25; 25-23; 25-16; 25-21) Pool A a Yokohama

Impresa pazzesca delle africane che conquistano la prima vittoria della storia ai Mondiali. Le Leonesse hanno sovvertito il pronostico della vigilia e si sono imposte in rimonta grazie a una super Laetitia Moma Bassoko (21 punti) supportata da Christelle Tchoudjang (15) e dai 5 muri di Stephanie Fotso. Le messicane, spinte da una stella del calibro di Samantha Bricio (18) e da Andrea Rangel (20 punti ma solo 17 su 49 in attacco), si sono dovute arrendere.

ITALIA vs BULGARIA 3-0 (25-15; 25-19; 25-22) Pool B a Sapporo

RUSSIA vs TRINIDAD & TOBAGO 3-0 (25-21; 25-11; 25-12) Pool C a Kobe

La corazzata non si ferma contro le modeste caraibiche, al debutto assoluto nella rassegna iridata. Tutto davvero molto semplice per la compagine europea guidata dalla solita Nataliya Goncharova (13 punti), doppia cifra anche per Kseniia Parubets (10) e ben sei muti per Irina Koroleva.

BRASILE vs PORTO RICO 3-0 (27-25; 25-12; 25-7) Pool D ad Hamamatsu

Dopo un primo set in cui sono state clamorosamente costrette ai vantaggi, le verdeoro sbrigano la pratica grazie a Fernanda (13 punti) e Tandara (11) con Thaisa, Gabriella e Adenizia a riposo mentre Danielle Lins ha giocato solo i primi due set.

OLANDA vs GERMANIA 3-1 (22-25; 25-21; 25-22; 32-30) Pool A a Yokohama

Vittoria soffertissima per le orange che hanno rischiato addirittura di farsi trascinare al tie-break dalle toniche teutoniche, andate oltre le più rosee aspettative. Show assoluto dell’indemoniata Loneke Sloetjes, autrice di ben 36 punti e capace di guidare la sua Nazionale fuori dai guai. Benissimo la centrale Yvon Belien (13), sottotono la prestazione di Anne Buijs (10 punti, 9 su 25 in attacco) mentre Celeste Plak è sempre subentrata nei vari parziali mettendo a segno 9 punti complessivi. Alla Germania non sono bastate Louisa Lippmann (24) e Maren Fromm (18).

TURCHIA vs CANADA 3-0 (25-18; 25-13; 25-15) Pool B a Sapporo

Il derby delle panchine italiane tra Giovanni Guidetti e Marcello Abbondanza. Le anatoliche dominano in lungo e in largo senza particolari problemi grazie a 11 aces e 6 muri di squadra nella giornata di Seyma Ercan (14), Meryem Boz (13) ed Eda Erdem (13) brave a limitare la giovanissima Kiera Van Ryk (12).

USA vs AZERBAIJAN 3-0 (29-27; 25-21; 25-21) Pool C a Kobe

Ottimo inizio per le Campionesse del Mondo che hanno però dovuto annullare ben cinque set-point alle avversarie nel primo parziale. Da quel momento le ragazze di Kiraly hanno controllato la situazione e hanno portato a casa il successo. Brava Carli Llyod a mandare in doppia cifra ben quattro compagne: Kimberly Hill (12), Jordan Larson (11), Kelly Murphy (11) e Foluke Akinradewo (10). Il solito show della fuoriclasse Polina Rahimova (23 punti, 4 aces) non è bastato per le azere.

SERBIA vs REPUBBLICA DOMINICANA 3-0 (25-17; 25-20; 25-22) Pool D ad Hamamatsu

Tutto estremamente semplice per le Campionesse d’Europa che hanno fatto la differenza grazie alle solite Brankica Mihajlovic (22 punti, 4 muri) e Tijana Boskovic (15). Le dominicane, nonostante la presenza di ottime giocatrici come Brayelin Martinez (10) e Bethania De La Cruz (7) faticano a carburare.

GIAPPONE vs ARGENTINA 3-0 (25-15; 25-13; 25-12) Pool A a Yokohama

Tutto estremamente facile per le padrone di casa che chiudono con parziali imbarazzanti contro le modeste sudamericane. Protagoniste le annunciate Sarina Koga (15 punti), Risa Shinnabe (10, 3 aces) e Ai Kurogo (10).

CINA vs CUBA 3-0 (25-12; 25-23; 25-14) Pool B a Sapporo

Passeggiata di salute per le Campionesse Olimpiche contro le caraibiche, lontane anni luce dalla corazzata che vinceva tre ori olimpici consecutivi. Fanno la voce grossa Zhu Ting (16 punti) e Xinyue Yuan (15, 7 muri) che non lasciano la minima speranza a Diaris Perez (13) e compagne.

THAILANDIA vs COREA DEL SUD 3-2 (18-25; 25-22; 25-19; 13-25; 15-11) Pool C a Kobe

Risultato a sorpresa nel derby asiatico. Pimpichaya Kokram vince lo scontro diretto contro Kim Yeon Koung (25 punti contro 23) e regala un successo fondamentale alla Thailandia che ora può guardare al futuro con molto ottimismo.

KENYA vs KAZAKHSTAN 3-0 (25-23; 25-22; 25-21) Pool D ad Hamamatsu

Grandissimo colpaccio delle africane prese per mano dalla fenomenale Mercy Moim (28 punti, 3 muri) che ha soppiantato le asiatiche di Sana Anarkulova (13) in uno scontro probabilmente decisivo in ottica quinto posto.













