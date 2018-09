Volley femminile, Mondiali 2018: tutto il tabellone e i possibili incroci verso la Finale. Il cammino dell’Italia e le avversarie

I Mondiali 2018 di volley femminile si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le 24 Nazionali partecipanti sono state divise in quattro gironi da sei squadre ciascuno: le prime quattro classificate si qualificheranno alle seconda fase dove si formeranno due gruppi da otto, le varie formazioni affronteranno soltanto le avversarie che non hanno già incrociato nella prima fase. Le prime tre di ogni Pool voleranno poi alla terza fase, ultimo ostacolo prima delle semifinali. Vediamo nel dettaglio come può svilupparsi la rassegna iridata, il possibile tabellone e tutti i probabili incroci.

PRIMA FASE:

POOL A (a Yokohama): Giappone, Olanda, Argentina, Germania, Camerun, Messico

POOL B (a Sapporo): Cina, Italia, Turchia, Bulgaria, Canada, Cuba

POOL C (a Kobe): USA, Russia, Corea del Sud, Thailandia, Azerbaijan, Trinidad & Tobago

POOL D (ad Hamamatsu): Serbia, Brasile, Repubblica Dominicana, Porto Rico, Kazakhstan, Kenya

SECONDA FASE:

POOL E (a Nagoya): le prime quattro della Pool A e della Pool D

POOL F (a Osaka): le prime quattro della Pool B e della Pool C

L’Italia è stata inserita nella Pool B di Sapporo insieme a Cina, Turchia, Bulgaria, Canada e Cuba. La nostra Nazionale non dovrebbe avere particolari problemi ad accedere alla seconda fase ma le azzurre hanno assolutamente bisogno di ottenere dei punti pesanti contro le altre due grandi favoriti del girone cioè le Campionesse Olimpiche e le anatoliche di Giovanni Guidetti: contro Zhu Ting e compagne servirà una vera e propria impresa visto che si presenteranno al massimo della forma ma la nostra Nazionale ha dimostrato di poterle battere, le ottomane sembrano essere più alla portata ma andranno prese con le pinze perché giocano una pallavolo molto ostica e di difficile lettura.

Cristina Chirichella e compagne dovranno ovviamente battere le altre rivali del raggruppamento (Bulgaria, Canada, Cuba) per accedere alla seconda fase e giocarsela fino in fondo. E qui arriveranno i problemi maggiori perché incroceremo gli USA che difendono il titolo e la sempre temibile Russia di Goncharova: ci aspettano due battaglie stellari, per accedere alla terza fase occorrerà assolutamente vincere almeno uno degli scontri diretti ed è qui che capiremo davvero quale sarà la caratura del gruppo guidato da Davide Mazzanti. Le altre avversarie che dovremmo affrontare sembrano infatti essere più alla portata come la Corea del Sud (anche se lo spauracchio Kim fa sempre paura), la Thailandia o l’Azerbaijan (una di queste tre squadre dovrà fare le valigie prima del tempo).

Dall’altra parte del tabellone, invece, sembra esserci meno concorrenza. A Nagoya vedremo Giappone e Olanda (scontratesi a Yokohama), Brasile e Serbia (affrontatesi ad Hamamatsu) che si scanneranno per i tre posti a disposizione visto che Germania e Repubblica Dominicana sembrano essere nettamente inferiori per non parlare di Porto Rico e Argentina. Per la terza fase si svolgerà un sorteggio che stabilirà la composizione dei due gironi, ultimo ostacolo prima delle semifinali.