Volley femminile, Mondiali 2018: tutto il regolamento e la formula. Tre fasi a gironi, 13 partite per vincere. Come ci si qualifica

I Mondiali 2018 di volley femminile si disputeranno in Giappone dal 29 settembre al 20 ottobre. Le migliori 24 Nazionali si daranno appuntamento per la conquista del titolo iridato: gli USA cercheranno di confermarsi sul trono, la Cina Campionessa Olimpica sembra partire con i favori del pronostico, la Serbia Campionessa d’Europa cerca il colpaccio, attenzione come sempre al Brasile e alla Russia, da non sottovalutare il Giappone padrone di casa. L’Italia potrebbe ricoprire un ruolo da outsider di lusso.

Le azzurre se la dovranno vedere con la Cina Campionessa Olimpica, la Turchia di coach Guidetti terza agli ultimi Europei, il Canada di Marcello Abbondanza, l’ostica Bulgaria e la nobile decaduta Cuba. Vediamo nel dettaglio la formula dei Mondiali 2018 di volley femminile.

PRIMA FASE:

Le 24 Nazionali qualificate sono state divise in quattro gironi da sei squadre ciascuno (si gioca a Yokohama, Sapporo, Kobe, Hamamatsu). Le prime quattro classificate si qualificano alla seconda fase portandosi dietro i risultati ottenuti in questa fase.

SECONDA FASE:

Le 16 Nazionali rimaste in corsa verranno divise in due gironi da otto squadre ciascuno: le reduci della Pool A e della Pool D formeranno la Pool E (si gioca a Nagoya), le promosse degli altri due gironi comporranno la Pool F (a Osaka). Ogni squadra affronterà le quattro formazioni che non ha incrociato nella prima fase. Le prime tre classificate di ogni Pool si qualificheranno alla terza fase.

TERZA FASE – FINAL SIX:

Si azzerano i risultati ottenuti nelle prime due fasi. Si giocherà a Nagoya. Le squadre rimaste in corsa verranno divise in due gironi da tre formazioni ciascuno (tramite sorteggio). Le prime due classificate accederanno alle semifinali incrociate.

SEMIFINALI e FINALI:

Le vincitrici dei due gironi della terza fase affronteranno le seconde classificate. Le due vincitrici disputeranno la Finale dei Mondiali 2018 di volley femminile. Si giocherà a Yokohama. In programma anche la finale per il terzo posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il quinto posto tra le terze classificate dei due gironi.