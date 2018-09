Volley femminile, Mondiali 2018. Pagelle Italia-Canada 3-0: Paola Egonu domina senza strafare, bene Lucia Bosetti

Seconda vittoria dell’Italia al Mondiale femminile 2018 di volley: battuto 3-0 anche il Canada. Andiamo a scoprire le pagelle delle azzurre.

PAGELLE ITALIA-CANADA 3-0

Ofelia Malinov 7: buona distribuzione, solo qualche problema di precisione nei primi tempi. L’intesa con Danesi fatica ad arrivare. Anche l’alzata con rincorsa interna per Egonu da seconda linea non convince del tutto ma un paio di volte è stata scelta obbligata.

Paola Egonu 7: non le serve strafare per demolire la flebile resistenza del Canada e magari risparmia qualche energia per quando ce ne sarà bisogno. Solo qualche assaggio della sua potenza qua e là e qualche errore di troppo soprattutto nel terzo set. Trova anche soluzioni di grande intelligenza quando si trova il muro piazzato di fronte. La condizione c’è

Lucia Bosetti 7.5: non si vede ma c’è eccome la schiacciatrice azzurra che si sobbarca tanto lavoro oscuro in ricezione e in difesa e dà la giusta sicurezza nei momenti più complicati che, nel caso del match odierno, si circoscrivono all’avvio del terzo set. Commette pochissime sbavature e fa impazzire muro e difese avversarie.

Cristina Chirichella 7.5: bene a muro, dove è aiutata anche dalle traiettorie tutt’altro che imprevedibili delle attaccanti avversarie. In attacco si fa trovare sempre pronta ed è molto efficace anche con la battuta.

Anna Danesi 7: ancora non efficacissima in attacco ma non sempre per colpa sua perchè spesso si trova ad attaccare palloni molto difficili. Non risente di questa situazione a muro dove prende ben presto le misure alle attaccanti rivali e raccoglie diversi punti e diverse palle sporcate.

Miriam Sylla 7.5: che inizio di Mondiale per la schiacciatrice azzurra! Devastante ieri con la Bulgaria, altrettanto decisiva oggi contro il Canada. Commette il primo errore vero a metà del terzo set e si limita a quello. Un piccolo neo? La battuta, non sempre efficace come dovrebbe.

Monica De Gennaro 7.5: è lei a trasmettere la mentalità a tutta la squadra. Non perdere mai la concentrazione anche quando il vantaggio è enorme. Riceve e difende con grande intensità, un’altra leader in campo.













Foto Fivb