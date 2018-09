Volley femminile, Mondiali 2018: Italia pronta per la partenza! Le azzurre verso il Giappone, debutto il 29 settembre

L’Italia è pronta per partire alla volta del Giappone dove, dal 29 settembre al 20 ottobre, si disputeranno i Mondiali 2018 di volley femminile. La nostra Nazionale prenderà l’aereo domani pomeriggio da Milano Malpensa con destinazione Tokyo per poi trasferirsi a Sendai dove le azzurre si alleneranno per una settimana, disputando anche due amichevoli contro l’Azerbaijan.

Giovedì 27 settembre le ragazze di Davide Mazzanti raggiungeranno Sapporo dove due giorni dopo debutteranno nella rassegna iridata contro la Bulgaria nel match d’apertura della Pool B completata da Cina, Turchia, Canada, Cuba. Di seguito le azzurre convocate per i Mondiali 2018 di volley femminile.

PALLEGGIATRICI: Ofelia Malinov, Carlotta Cambi

OPPOSTI: Paola Egonu, Serena Ortolani

SCHIACCIATRICI: Lucia Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla, Sylvia Nwakalor

CENTRALI: Cristina Chirichella, Sarah Fahr, Marina Lubian, Anna Danesi

LIBERI: Monica De Gennaro, Beatrice Parrocchiale