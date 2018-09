Volley femminile, Mondiali 2018: Davide Mazzanti pensa già a Turchia e Cina. Le dichiarazioni delle azzurre

Dopo la Bulgaria, l’Italia ha battuto per 3-0 anche il Canada ai Mondiali di volley femminile: nella Pool B di Sapporo, le azzurre attendono di conoscere il risultato di Turchia-Cina per capire chi le affiancherà a quota due vittorie dopo due giornate. Al sito federale hanno parlato al termine della sfida con le nordamericane Davide Mazzanti, Lucia Bosetti ed Ofelia Malinov.

Davide Mazzanti focalizza l’attenzione sulle ultime due gare del raggruppamento: “Abbiamo fatto una buona partita, in attacco e contrattacco ho visto cose molto positive. Possiamo crescere in battuta, ma nel complesso sono soddisfatto e le ragazze oggi mi sono piaciute tanto soprattutto nelle situazioni di palla “sporca”, quando con grande abilità hanno ottenuto spesso il punto. Domani dovremo gestire bene il giorno di riposo, pensando anche a quello che ci aspetta. Sarà importante ricaricare le energie, perché sappiamo bene che ci giocheremo nelle ultime due partite del girone (Turchia e Cina) una parte importante delle nostre chances per di qualificarci alla terza fase. Conosciamo la posta in palio e siamo pronti ad affrontare queste sfide nel migliore dei modi“.

Lucia Bosetti predica calma e rivela la ricetta per non sentire la pressione della kermesse iridata: “Il Mondiale è iniziato bene, sapevamo che queste partite sulla carta erano le più abbordabili, però era fondamentale non commettere errori. Dobbiamo rimanere concentrate sul gioco e sul nostro percorso. La squadra oggi è stata brava a non abbassare mai il ritmo, tenendo sempre sotto pressione le avversarie. Domani sfrutteremo il giorno di riposo e poi penseremo a Cuba e soprattutto alle ultime due partite con Turchia e Cina. Fondamentale è ragionare partita dopo partita, io nemmeno penso troppo che siamo al Mondiale, concentrazione massima sulla gara del giorno e questo mi aiuta a gestire la pressione“.

Ofelia Malinov è soddisfatta di quanto fatto nelle prime due gare, che sulla carta potevano comunque nascondere delle insidie: “Siamo felici, era importante vincere bene queste partite per poi concentrarci al meglio sulle prossime. L’imperativo è non sottovalutare mai nessuno, basta poco per rimettere in corsa le avversarie. Il rischio grosso in questo tipo di gare è calare di ritmo o perdere la concentrazione, ma noi sia ieri che oggi non abbiamo commesso questi errori. Bisogna continuare su questa strada e sprecare meno energie possibili in vista delle difficili partite che ci aspettano. Sono felicissima di essere presente al Mondiale, ogni giorno è un’emozione unica“.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it