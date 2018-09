Volley femminile, Europei U19 2018: Italia imbattuta, 3-0 all’Albania e ora la semifinale contro la Turchia

L’Italia si conferma imbattuta agli Europei U19 di volley femminile, a Durazzo sconfigge l’Albania con un sonoro 3-0 (25-13; 25-14; 25-19) e chiude la fase a gironi con cinque vittorie all’attivo. Le ragazze di Massimo Bellano, già certe del primo posto nel girone e della qualificazione alle semifinali, non hanno fatto sconti alle padrone di casa e ora si concedono un giorno di riposo per poi tornare in campo sabato contro la Turchia: in palio un posto nell’atto conclusivo contro la vincente di Russia-Polonia.

Ampio turnover operato dal commissario tecnico che ha lasciato in panchina Loveth Omoruyi, Valeria Battista, Alessia Populini e Rachele Morello. Top scorer la scatenata schiacciatrice Jessica Joly (19 punti, 55% in attacco), doppia cifra anche per l’opposto Francesca Scola (13) e l’altro martello Alice Tanase (11). A completare la formazione le centrali Benedetta Sartori (6) e Sarah Fahr (8), la palleggiatrice Adhuojiok Malual, il libero Sara Panetoni.

CLASSIFICA POOL A: Italia 5 vittorie (15 punti), Polonia 4 vittorie (12 punti), Bielorussia 3 vittorie (9 punti), Olanda 2 vittorie (9 punti), Bulgaria 1 vittoria (3 punti), Albania 0 vittorie (0 punti).

SEMIFINALI: Italia vs Turchia, Russia vs Polonia.

ITALIA-ALBANIA 3-0 (25-13, 25-14, 25-19)

Italia: Tanase 11, Sartori 6, Scola 13, Joly 19, Fahr 8, Malual 3, Libero: Panetoni. Ne: Omoruyi, Battista, Populini, Morello, Kone. All. Bellano

Albania: Beshiri 4, Qershia 2, Rexhepi 5, Gjata 3, Memia 2, Dodani 3, Libero: Kiri , Guci, Fetaj 1, Terpollari 1. Ne: Precetaj. All. Tarja.

Durata: 22’, 21’, 23’

Italia: 13 a, 13 bs, 7 mv, 25 et.

Albania: 7 a, 7 bs, 4 mv, 15 et.













Foto: CEV