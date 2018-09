Volley, Mondiali 2018: Italia-Giappone al Foro Italico, le difficoltà di giocare all’aperto. Precedenti vincenti per gli azzurri. VIDEO degli allenamenti

Il Foro Italico di Roma sarà il teatro della partita inaugurale dei Mondiali 2018 di volley maschile. Oggi domenica 9 settembre (ore 19.30) l’Italia affronterà il Giappone davanti a 11mila spettatori calorosi che cercheranno di spingere la nostra Nazionale verso il successo (partiremo comunque da favoriti), gli azzurri vogliono incominciare la rassegna iridata con il piede giusto e non sono ammessi passi falsi sotto il cielo della capitale.

Si giocherà all’aperto (le previsioni meteo hanno scongiurato il rischio pioggia) in uno scenario incantevole ma che nasconde anche diverse insidie per gli atleti in campo. Rispetto a un classico palazzetto al coperto, infatti, mancheranno dei punti di riferimento tradizionali, la temperatura potrebbe condizionare le prestazioni tecniche, l’umidità potrebbe mutare le risposte del campo, i riflettori e l’illuminazione avranno daranno una resa diversa rispetto a quanto i pallavolisti sono abituati, anche gli incitamenti del pubblico avranno una rimbalzo differente. Sia chiaro, pochi alibi visto che lo scenario sarà lo stesso per entrambe le formazioni.

Sono due i precedenti giocati al Foro Italico di Roma, sempre in World League (il prestigioso torneo estivo che da quest’anno è stato sostituito dalla Nations League). E in entrambi i casi sono arrivate due vittorie di lusso per l’Italia: l’8 giugno 2014 un bel 3-1 inflitto alla Polonia che poi avrebbe vinto il Mondiale in casa, il 19 giugno 2015 un pirotecnico 3-2 alla bestia nera Brasile che mandò in visibilio tutti i presenti. Ormai è tutto pronto, l’impianto è già allestito e gli azzurri si sono già allenati come mostrano questi VIDEO girati ieri. I Mondiali stanno per incominciare, l’Italia è pronta per la battaglia!













Foto: Valerio Origo